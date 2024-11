Mordowała dzieci i znowu zachodziła w ciążę. "W życiu byłam szczęśliwa tylko raz"

Eurojackpot. Tylko jedna wygrana w Polsce, ale za to jaka! Sąsiedzi już patrzą z zazdrością

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie tak to sobie zaplanował. Jest tylko trochę na plusie

Ten nieprawdopodobny koszmar wyszedł na jaw w 2012 roku. Pracownice socjalne zaalarmowały policję, że w jednym z domów w Hipolitowie niedaleko Kolna dzieje się coś złego. Na miejsce przyjechała policja. 41-letnia wówczas Beata Z. przyznała, że urodziła w domu córkę i zakopała ją pod krzakiem bzu w pobliżu domu. Dodała, że w nocy wykopała ciało i rzuciła je na pożarcie psu. W kolejnych dniach zaczęto odnajdywać kolejne zwłoki dzieci.

Beata Z. została skazana przez sąd za zabójstwo pięciorga swoich dzieci – trzech chłopców i dwóch dziewczynek. Ojcem 4 dzieci był jej konkubent Antoni G. (miał wtedy 55 l.). "Beata Z. przyznała, że ze swoim konkubentem sypiała niemal codziennie, nawet w czasie, gdy była w ciąży. Podkreślała, że partner wiedział o kolejnych ciążach, ale nigdy nie pytał, co się działo z dziećmi" - czytamy w archiwalnym artykule "Gazety Współczesnej". Kobieta w latach 1998-2012 urodziła ośmioro dzieci. Pięcioro z nich nie żyje, a szóstego los jest nieznany. - Ja tych dzieci nie zabiłam. Nie udzieliłam im pomocy, bo się nie znam. Nie pochowałam, bo nie miałam za co. Nie wezwałam karetki, bo wstydziłam się, że biednie żyłam - mówiła w sądzie Beata Z.

Hipolitowo. Beata zabijała dzieci i znowu zachodziła w ciążę. Nikt nic nie widział. "Chodziła w zimowej kurtce"

Zadziwiające jest to, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej regularnie odwiedzali Beatę Z., a mimo to nie zauważyli, że była w ciąży. - Kiedy widziała naszego pracownika, to kucała, przybierała nienaturalne pozycje, w maju chodziła w zimowej kurtce - mówiła szefowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z pobliskich Stawisk. Kobieta sugerowała, że część mieszkańców Hipolitowa wiedziała o horrorze, który dział się w domu Beaty.

W grudniu 2013 opowiedziała przed sądem "swoją historię". Przysłuchiwała się jej dziennikarka "Gazety Współczesnej". - W życiu byłam szczęśliwa tylko raz, gdy urodził się Piotruś. Synek zmarł po pięciu miesiącach. Już w dniu pogrzebu mąż (zmarł w 1999 roku - przyp. red.) mnie pobił - mówiła Beata Z.

i Autor: TOMASZ MATUSZKIEWICZ/ SUPER EXPRESS Grób dzieci "potwora z Hipolitowa" na cmentarzu we wsi Poryte

Beata Z. została skazana na 25 lat więzienia. - Wina oskarżonej nie podlega wątpliwości, jednak wyrok dożywocia byłby zemstą. Ta kara uchroni ją i innych od popełniania podobnych przestępstw - uzasadniał wówczas wyrok sędzia Jan Leszczewski.

Niewinne ofiary dzieciobójczyni, dzięki staraniom ich przyrodniej siostry, spoczywają na cmentarzu parafialnym we wsi Poryte. Na tablicy można przeczytać wzruszającą sentencję: "Tak krótko żyliśmy, a tak żyć chcieliśmy. Bóg tak chciał, odejść musieliśmy".

Dzieci „potwora z Hipolitowa” pośmiertnie otrzymały imiona. Grób dzieci zamordowanych przez ich matkę, Beatę Z., na cmentarzu we wsi Poryte Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.