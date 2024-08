Msze święte w Białymstoku. Porządek nabożeństw w niedzielę, święta i dni powszednie

Spis treści

Uczestnictwo we Mszy Świętej jest ważnym aspektem życia religijnego dla katolików. Wierni są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w święta nakazane oraz niedziele. Te dni są poświęcone na oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości oraz odpoczynek duchowy i fizyczny. Dla katolika uczestnictwo w nabożeństwie to nie tylko obowiązek, ale także okazja do wspólnej modlitwy, refleksji nad wiarą i przede wszystkim przyjęcia Komunii Świętej. W Białymstoku jest 35 rzymskokatolickich parafii. Poniżej znajdziecie listę wszystkich kościołów w Białymstoku, wraz z adresami oraz godzinami nabożeństw w dni powszechnie, niedziele oraz święta. Informacje pochodzą z oficjalnych stron białostockich parafii.

Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o Niedzielnej Eucharystiii:

Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i o swojej nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego.

Kiedy trzeba chodzić do kościoła?

Kwestię obowiązku uczestnictwa w mszach świętych reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w Mszach świętych w każdą niedzielę oraz w święta nakazane. W tych dniach udział katolików w nabożeństwach jest obowiązkowy. Należy się też powstrzymać od wykonywania tzw. prac niekoniecznych. Te dni zaznaczone są w kalendarzu na czerwono, więc są ustawowo wolne od pracy. Do świąt nakazanych zaliczyć można m.in. Święto Trzech Króli (Uroczystość Objawienia Pańskiego), Boże Ciało czy Wszystkich Świętych (1 listopada). Kościół katolicki zachęca też do udziału w Mszach świętych, w których udział nie jest obowiązkowy, ale istotny ze względu na tradycję.

Święta nakazane w Kościele katolickim

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

Wielkanoc

Wniebowstąpienie Pańskie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Boże Ciało

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wszystkich Świętych

Boże Narodzenie

Pozostałe święta. Udział w Mszach świętych nie jest obowiązkowy

Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej)

Uroczystość świętego Józefa

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Poniedziałek Wielkanocny

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Uroczystość świętych Piotra i Pawła

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto świętego Szczepana

Kto nie musi chodzić do kościoła? Zaniedbanie to grzech ciężki

Przykazania kościelne mówią jasno: w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej. Są jednak wyjątki. Powód, dla którego opuszczamy Mszę świętą, musi być ważny np. choroba, pielęgnacja niemowląt. Z uczestnictwa w nabożeństwie zwalnia także dyspensa. Na przykład w maju 2024 roku arcybiskup metropolita białostocki Józef Guzdek udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 maja. Korzystający z tej dyspensy byli wówczas zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.

"Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki" - czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Msze święte w parafiach: bł. Bolesławy Lament, Chrystusa Króla, Ducha Świętego, Matki Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Różańcowej

Parafia pw. bł. Bolesławy Lament

ul. M. Dąbrowskiej 3 w Białymstoku

Niedziele: 7:30, 10:00, 12:00, 18:00

Święta: 7:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafia pw. Chrystusa Króla

Pl. Ks. Adolfa Ołdziejewskiego 1 w Białymstoku

Soboty: 18:00

Niedziele: 8:00, 10:00, 12:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00 i 18:00

Parafia pw. Ducha Świętego

ul. Sybiraków 2 w Białymstoku

Niedziele: 06:30, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 18:00

Dni świąteczne: 07:00, 09:00, 18:00

Dni powszednie: 06:30, 07:00, 18:00

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej

ul. Kraszewskiego 15b w Białymstoku

Niedziele: 7:00, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00 (chrzty), 18:00

Dni świąteczne: 06:30, 09:00, 18:00

Dni powszednie: 06:30, 18:00

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

ul. Narewska 26 w Białymstoku

Dni powszednie (poniedziałek - sobota): godz. 7.00 i 18.00. Różaniec o godz. 6.30

Niedziele: godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

Msze święte w parafiach: Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi, NMP Królowej Rodzin, NMP Matki Kościoła

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Pl. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Niedziele: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 (z wyjątkiem lipca i sierpinia oraz Niedzieli Miłosierdzia Bożego), 15:00, 18:00

Dzień świąteczny: 06:30, 07:00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 09:00, 15:00, 18:00

Dzień powszedni: 06:15 (okres adwentu - roraty), 06:30, 07:00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 14:30, 15:00, 17:30, 18:00

Dodatkowa Msza św. niedzielna w lipcu i sierpniu - godz. 20.00

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa

ul. Traugutta 25 w Białymstoku

Niedziele: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

Dni świąteczne: 06:30, 09:00, 16:15, 18:00

Dni powszednie: 06:30, 07:00, 18:00

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 27 w Białymstoku

Dni powszednie: 6:30; 18:00

Niedziele: 8:00; 10:00; 11:30; 13:00 (z udziałem dzieci, oprócz wakacji); 18:00

Święta kościelne: 8:00; 10:00; 18:00

NMP Królowej Rodzin

ul. NMP Królowej Rodzin 6 w Białymstoku

Msze św. w niedziele i uroczystości 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00, 14.00 (oprócz lipca i sierpnia), 18.00, 19.30 (z udziałem młodzieży)

Msze św. w dni powszednie 6:30 (oprócz lipca i sierpnia), 7.00, 18.00

Parafia pw. NMP Matki Kościoła

ul. Pogodna 63 w Białymstoku

Niedziele: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Msze święte w parafiach: NMP Nieustającej Pomocy, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, Przemienienia Pańskiego, św. Andrzeja Boboli, św. Anny

Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy

ul. Czarnej Hańczy 56 w Białymstoku

Niedziele: 9.00, 10.30, 12.00 z udziałem dzieci (nie jest odprawiana w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych), 18.00

Dni powszednie: 18.00

Święta: 9.00, 18.00

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

ul. Wrocławska 8 w Białymstoku

Dni powszednie: 7:00 i 18:00

Niedziele: 7:00, 8:00, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00 i 18:00

Niedziele w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień): 7:00, 8:00, 10:00, 11:30 i 19:00

Święta: 7:00, 8:00, 16:30 i 18:001 i 2 listopada: 7.00, 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00.

25 grudnia: 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00.

I dzień Wielkiej Nocy: 6.00, 10.00, 11.30 i 18.00.

Boże Ciało: 7.00, 8.00, 10.00 (Procesja), 13.00 i 18.00.

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Klepacka 11 w Białymstoku

Niedziela i uroczystości (dni wolne od pracy): 8:00, 10:00, 12:00 (msza dla dzieci), 18:00

Uroczystości i święta (dni pracujące): 7:00, 9:00, 16.30, 18:00

Niedziela w czasie wakacji: 8:00, 10:00, 19:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

ul. Św. Andrzeja Boboli 49a w Białymstoku

Niedziele i święta:

7:00, 9:15, 11:00 (dla dzieci), 12:30 (Sakrament Chrztu św.), 16:00, 18:00 (dla młodzieży).

W lipcu i sierpniu nie ma Mszy Św. o godz. 16:00

W inne dni świąt kościelnych i święta zniesione przez władze cywilne: 7:00, 9:15 i 18:00

W dni powszednie: 7. 00 i 18.00

Parafia pw. św. Anny

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 5 w Białymstoku

Niedziele: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

Dni świąteczne: 07:00, 09:00, 10:30, 16:30, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Msze święte w parafiach: św. Faustyny Kowalskiej, św. Floriana, św. Jadwigi Królowej, św. Jana Chrzciciela, św. Jerzego

Parafia pw. św. Faustyny Kowalskiej

ul. Mikołajczyka 7 w Białymstoku

Porządek Mszy Świętych:

W dni powszednie: 7.00 i 18.00

W niedziele i uroczystości: 9.00, 10.30 (z Sakramentem Chrztu Świętego), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.30, 17.00

W lipcu i sierpniu nie ma Mszy Świętej o godz. 13.30

Parafia pw. św. Floriana

ul. H. Ordonówny 3 w Białymstoku

Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18,00 (17.00 w czasie zimowym)

Dzień powszedni: 7.00, 18.00 (17.00 w czasie zimowym)

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej

ul. Słonecznikowa 8 w Białymstoku

Dni powszednie: godz. 6:30, 7:00, 18:00

W lipcu i w sierpniu Msze Święte w niedziele i święta są odprawiane w dolnym kościele.

W niedziele i uroczystości: Godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30 (chrzty), 14:00, 18:00

W święta i rekolekcje: godz. 6:30, 8:00, 9:30, 18:00

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

ul. Stoczni Gdańskiej 69 w Białymstoku

Niedziele i Uroczystości: 7.00 (w Adwencie Roraty), 8.15 (Halickie), 9.30, 11.00, 12.30 (dla dzieci, w lipcu i sierpniu odwołana), 18.00

Święta – dni pracy: 6.30, 9.00, 18.00

Dni powszednie: 6.30 (w lipcu i sierpniu odwołana), 18.00

W styczniu (czas kolędy): 15.00 z Koronką do Bożego Miłosierdzia (nie dotyczy niedziel, sobót i świąt)

Wojskowa pw. św. Jerzego

ul. Kawaleryjska 70 (koresp.), osiedle domów szeregowych przy ul. Rzymowskiego 43 (siedziba)

Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30 12.00

Dni powszednie: 7.00 18.00

Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza

Msze święte w parafiach: św. Józefa Oblubieńca NMP, św. Karola Boromeusza, św. Kazimierza Królewicza, św. Krzysztofa, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Ojca Pio

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. św. Józefa 12 w Białymstoku

Niedziele: 09:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00Dni powszednie: od poniedziałku do soboty: 7:00 i 18:00

Parafia pw. św. Karola Boromeusza

ul. Pułaskiego 94 w Białymstoku

Niedziele: 7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 18:00, 19:30

Święta: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00

Dni powszednie: 6:30, 18:00

Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza

ul. Św. Kazimierza 2 w Białymstoku

Niedziele i święta kościelne w dni wolne od pracy: 7:00 (zawsze dolny kościół), 8:00, 9:30 (zapraszamy młodzież), 11:00 (zapraszamy dzieci), 12:30 (z chrztami), 16:30, 18:00

Dni powszednie: 6:30 (zawsze dolny kościół), 7:00, 18:00

Parafia pw. św. Krzysztofa

ul. św. Krzysztofa 4 w Białymstoku

Msze św. w dni powszednie: 18:00

Msze św. w sobotę: 8:00, 18:00 (Msza św. niedzielna)

Msze św. w niedziele i święta: 8:00, 10:00, 11.30 (dla dzieci), 18:00

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

ul. Św. Maksymiliana 8 w Białymstoku

Niedziele: 07:00, 09:00, 11:00, 12:30, 18:00

Dni świąteczne: 07:00, 09:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafia pw. św. O. Pio

ul. Mickiewicza 54a w Białymstoku

Niedziela i Święta nakazane: 7:00, 9:00, 10:30-z udziałem dzieci, 12:00, 18:00

Dni powszednie 7.00, 18.00

Święta (dni pracujące) 7.00, 9.00, 16.30, 18.00

Msze święte w parafiach: św. Rafała Kalinowskiego, św. Rocha, św. Stanisława, św. Wojciecha, Świętej Rodziny

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego

ul. Nowosielska 49 w Białymstoku

Msze Święte w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 (msza dla dzieci – nie jest odprawiana w lipcu i sierpniu), 18.00

Dni powszednie: 7.00, 18.00

Parafia pw. św. Rocha

ul. Ks. A. Abramowicza 1 w Białymstoku

NIEDZIELA: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Dzień świąteczny: 6.30 8.00 9.30 18.00

Dzień powszedni: 6.30 8.00 18.00

W mies. VII i VIII (w dni powszednie) Mszy św. o godz. 8.00 nie ma.

Parafia pw. św. Stanisława

ul. Wiadukt 2B w Białymstoku

Niedzielne:

Sobota: 18:00

Niedziela: 8:00, 10:00 (dzieci i młodzież), 11:30 (chrzty), 13:00 (oprócz VII i VIII), 18:00

Powszednie:

Poniedziałek-Piątek: 6:30 (oprócz VII i VIII), 18:00

Sobota: 6:30

Parafia pw. św. Wojciecha

ul. Warszawska 46a w Białymstoku

Niedzielne: 6.30, 8.00, 9.30 (Msza św. młodzieżowa), 11.00 (Msza św. chrzcielna, w każdą niedzielę miesiąca), 12.30 (Msza św. dziecięca), 18.00, 19.15 (Msza św. Klubu Inteligencji Katolickiej)

Dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Dni świąteczne: 6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00

Zmiany w porządku nabożeństw

W okresie wakacyjnym odwołane są Msze św. o godzinie 7.30 - w dni powszednie, o godzinie 19.15 - w niedziele oraz o godz. 16.30 - w dni świąteczne.

Parafia pw. Świętej Rodziny

ul. Ogrodowa 2a w Białymstoku

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

Msza Święta w sobotę (i w przeddzień uroczystości obowiązujących) o godzinie 18:00 odprawiana jest według formularza niedzielnego (lub świątecznego)

Święta „zniesione”: 07:00, 08:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Porządek Mszy Świętych podczas rekolekcji oraz porządek nabożeństw okresowych podawany jest na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych

Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Msze święte w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra), Wszystkich Świętych, Zmartwychwstania Pańskiego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (Katedra)

ul. Kościelna 2 w Białymstoku

Niedziele: 06:00, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 16:30, 18:00, 19:30

Dni powszednie: 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 18:00

Pierwsze piątki: 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 18:00

Pierwsze soboty: 06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 18:00

Parafia pw. Wszystkich Świętych

ul. Antoniuk Fabryczny 45 w Białymstoku

Dzień powszedni: 7.00, 18.00

Niedziela: 7.30, 9.30, 11.30, 13.00, (nie ma w lipcu i sierpniu), 18.00

Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego 5 w Białymstoku

W niedziele i w uroczystości wolne od pracy Msze św. są odprawiane o godz.:7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 18.00. W dolnym kościele są sprawowane Msze Święte o godz. 20.00 (oprócz wakacji), animowane przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji.

W czasie rekolekcji Msze św. są odprawiane o godz.: 6.30, 9.00, 16.30 i 18.00.

W dni powszednie Msze św. są odprawiane o godz.: 6.30, 7.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) i 18.00.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

ul. A. Chętnika 80 w Białymstoku

Msze św. w dni powszednie: 7:00, 17:00

Msze św. w niedziele: 7:00, 9:00 (po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu), 11:00 (dla dzieci), 12.15, 17:00

