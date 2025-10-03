Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce w razie wojny. AI wskazała potencjalne cele wroga. Tu może być najgorzej

Najniebezpieczniejsze miasta i województwa w Polsce w razie wojny

W przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego – szczególnie na linii NATO–Rosja – Polska znalazłaby się w bezpośredniej strefie zagrożenia. Geografia, infrastruktura wojskowa i gospodarcza sprawiają, że niektóre miejsca w kraju byłyby szczególnie narażone na ataki. W analizie warto wziąć pod uwagę zarówno cele militarne, jak i strategiczne obiekty gospodarcze oraz duże skupiska ludności. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję (ChatGPT), które regiony w Polsce były najbardziej zagrożone w razie konfliktu zbrojnego. Odpowiedź wydaje się bardzo sensowna.

AI wskazuje, że najbardziej narażone na ataki w razie wojny byłyby miasta i regiony, które pełnią rolę dowódczą, logistyczną, energetyczną i komunikacyjną w strukturach NATO i polskiej obrony. Wśród nich dominują metropolie oraz takie województwa jak Podlaskie czy Podkarpackie. Zdaniem sztucznej inteligencji, w przypadku konfliktu z Rosją to właśnie te obszary znalazłyby się na pierwszej linii frontu.

AI wybrała regiony szczególnie zagrożone na ataki wroga:

Przesmyk suwalski (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie) – najwęższy pas łączący państwa bałtyckie z resztą NATO, kluczowy dla działań obronnych. Potencjalne miejsce ofensywy w przypadku próby odcięcia Litwy, Łotwy i Estonii.

Pomorze – porty, bazy morskie, przemysł stoczniowy i infrastruktura gazowa (terminal LNG w Świnoujściu) czynią ten region priorytetowym celem.

Podkarpacie – ze względu na rolę Rzeszowa jako „hubu NATO” dla Ukrainy.

Mazowsze – centrum polityczne, administracyjne i komunikacyjne kraju.

Województwa w największym ryzyku:

Podlaskie – ze względu na bliskość granicy białoruskiej i przesmyk suwalski.

Podkarpackie – hub logistyczny NATO.

Pomorskie i Zachodniopomorskie – porty i bazy morskie.

Mazowieckie – stolica i centralne dowództwo.

Warmińsko-Mazurskie – położenie przy granicy z obwodem królewieckim.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo zależy nie tylko od siły militarnej, ale również od przygotowania cywilów, infrastruktury kryzysowej i sprawnego działania służb. "Właśnie dlatego analiza potencjalnych punktów zagrożenia w Polsce ma kluczowe znaczenie, by uświadomić, gdzie ryzyko jest największe i jak można mu przeciwdziałać" - tłumaczy AI.

Wizja Sił Zbrojnych 2039 a wnioski z konfliktu na Ukrainie