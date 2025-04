Najpiękniejsze życzenia wielkanocne 2025. Sprawdź gotowe teksty na święta

Co włożyć do święconki? Lista najważniejszych produktów. Jeden produkt ma szczególne znaczenie

Życzenia wielkanocne 2025 - propozycje gotowych tekstów do wysłania

Wielkanoc 2025 to czas rodzinnych spotkań, refleksji i… składania życzeń. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać w wiadomości do bliskich, współpracowników czy znajomych, nie martw się. Przygotowaliśmy zestaw najpiękniejszych życzeń wielkanocnych – tradycyjnych, religijnych, oficjalnych i z humorem. Znajdziesz tu gotowe teksty do SMS-a, kartki, e-maila i na Facebooka.

Życzenia wielkanocne dla znajomych, rodziny, przyjaciół:

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci spokoju, nadziei i radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie chwile wytchnienia i refleksji, a także ciepło rodzinnych spotkań.

***

Na Wielkanoc wiele radości od zająca samych nowości.

Niech to będzie czas uroczy. Życzę zdrowej Wielkanocy!

***

Błogosławieństwa bożego, zdrowia, nadziei i miłości, którą niesie zmartwychwstały Jezus Chrystus.

***

Z okazji świąt wielkanocnych składam Ci najlepsze życzenia: smacznego jajka, radosnego Alleluja i wiele szczęścia na każdy dzień.

***

Radosnych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Państwa pokojem serca, zdrowiem i siłą do pokonywania codziennych trudności.

***

Niech wielkanocne życzenie, pełne nadziei i miłości, przyniesie sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości! Wesołego Alleluja!

***

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób życzy...

- Z okazji świat życzę Ci: uśmiechu przy wielkanocnym stole. Przyjaciół wielu, pieniążków w portfelu, dyngusa mokrego i czasu radosnego. A przede wszystkim zdrowia, szczęścia w miłości i spełnienia marzeń! - Z całego serca życzę, by nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosły wytchnienie, rodzinne ciepło oraz prawdziwą radość i nadzieję. Niech ten świąteczny czas będzie źródłem duchowej odnowy i wewnętrznego spokoju.

Niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi całej Twojej rodzinie.

Niech Ci jajeczko dobrze smakuje, bogaty zajączek uśmiechem czaruje, a mały kurczaczek spełni marzenia!

Najlepsze życzenia na WIELKANOC 2025

Zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, rodzinnym ciepłem i spokojem życzy...

***

Alleluja! Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi całej Waszej rodzinie.

Wielkanoc 2025. Fantastyczne życzenia i kartki dla kolegów, pracowników, partnerów biznesowych. Email, LinkedIn, Facebook

***

Zdrowych, pełnych spokoju i nadziei świąt wielkanocnych,

wiosennego optymizmu oraz wielu ciepłych i radosnych chwil z najbliższymi życzy...

***

Życzenia wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa życzy...

Pełnych światła, spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni serca wiarą, a każdy dzień przynosi dobro, życzliwość i spełnienie.

Wielkanoc 20 kwietnia 2025: Najlepsze życzenia

Alleluja! Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus codziennie otacza opieką całą Twoją rodzinę!

***

W te szczególne święta Wielkanocne życzę Ci dużo wiary, nadziei i miłości. Wesołego Alleluja!

*** Z okazji Wielkanocy życzę pokoju w sercu, miłości w rodzinie oraz radości z każdej chwili spędzonej z bliskimi.

Niech ten świąteczny czas odrodzenia przyniesie nowe siły i optymizm na kolejne dni.

Nie znalazłeś życzeń na święta wielkanocne? Sprawdź tutaj: Świąteczne kartki i życzenia dla rodziny i znajomych na święta wielkanocne 2025 [WIELKANOC 20.04.2025]

Wielkanoc 2025 w domu Martyniuków. Jak będą wyglądały święta u Zenka i Danuty? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.