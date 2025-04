Wielkanoc 2025: Rewelacyjne życzenia, kartki i darmowe grafiki do wysłania. Tradycyjne, oryginalne, piękne!

Zbliżające się święta wielkanocne to czas, w którym na chwilę zatrzymujemy się w codziennym biegu, by znaleźć przestrzeń na odpoczynek, refleksję i spotkania z bliskimi. W tych dniach szczególnie doceniamy wartość współpracy, wzajemnego wsparcia i zaufania. To doskonały moment, aby podziękować wszystkim, z którymi wspólnie tworzymy naszą codzienność: pracownikom, współpracownikom, partnerom biznesowym oraz klientom. Poniżej znajdziecie propozycje eleganckich i stylowych życzeń, które możesz wysłać Messengerem, e-mailem lub przez LinkedIn

Wielkanoc 2025. Życzenia dla pracowników, współpracowników i partnerów

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy chwil pełnych spokoju, prawdziwej radości i wytchnienia w gronie najbliższych.

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie odrodzenie nadziei, siłę do działania i światło, które rozjaśni codzienność. Wesołego Alleluja!

***

Drodzy Pracownicy,

z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wam serdeczne życzenia spokoju, zdrowia i radości.

Niech ten świąteczny czas będzie chwilą wytchnienia i refleksji, a wiosenna energia doda sił do realizacji kolejnych wyzwań.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i codzienny wkład w rozwój naszej firmy.

Wesołych Świąt!

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu pogody ducha, chwil spędzonych w gronie bliskich oraz odpoczynku, który przyniesie nową energię na kolejne dni.

Niech ten wyjątkowy czas napełni serca spokojem, a wiosna przyniesie świeże spojrzenie na to, co naprawdę ważne.

Radosnych i spokojnych Świąt!

***

Wielkanoc to dobry moment, żeby na chwilę się zatrzymać, złapać oddech i nabrać nowej energii.

Życzymy Państwu spokojnych Świąt, dużo ciepła, odpoczynku i radości — takiej prawdziwej, codziennej.

Niech wiosna przyniesie dobre myśli, motywację do działania i świeże spojrzenie na to, co przed nami.

Wesołych Świąt i udanego czasu z bliskimi!

***

Wielkanoc to nie tylko tradycja i świąteczny stół. To też czas, by złapać równowagę, odetchnąć i naładować wewnętrzne baterie.

Z tej okazji życzymy spokoju w głowie, światła w sercu i dobrej energii na każdy dzień.

Niech wiosna przyniesie inspirację, a wspólne chwile z bliskimi — prawdziwą radość.

Wesołych, pogodnych Świąt!

***

Poniżej znajdziecie piękne i tradycyjne życzenia na Wielkanoc 2025 oraz kartki do wysłania. Przypominamy, że w tym roku pierwszy dzień świąt wielkanocnych wypada w niedzielę 20 kwietnia.

Tradycyjne życzenia na Wielkanoc 2025 [20.04]

Moc prezentów od zajączka co koszyczek trzyma w rączkach.

Wielu wrażeń, mokrej głowy w poniedziałek dyngusowy.

Życzę Ci jaja święconego i wszystkiego najlepszego!

***

Niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi całej Twojej rodzinie.

***

Niech Ci jajeczko dobrze smakuje, bogaty zajączek uśmiechem czaruje, a mały kurczaczek spełni marzenia!

***

Zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, rodzinnym ciepłem i spokojem życzy...

***

Alleluja! Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi całej Waszej rodzinie.

***

W te szczególne święta Wielkanocne życzę Ci dużo wiary, nadziei i miłości. Wesołego Alleluja!

***

Niech się święci Alleluja! Wielkanoc nam zawitała! Życzymy od serca, by Wam wszystkim szczęście, radość i spokój dawała...

***

Na Wielkanoc wiele radości od zająca samych nowości. Niech to będzie czas uroczy. Życzę zdrowej Wielkanocy!

***

Błogosławieństwa bożego, zdrowia, nadziei i miłości, którą niesie zmartwychwstały Jezus Chrystus.

Życzenia wielkanocne dla rodziny, przyjaciół i znajomych - 20 kwietnia 2025

Z okazji świat życzę Ci: uśmiechu przy wielkanocnym stole.

Przyjaciół wielu, pieniążków w portfelu, dyngusa mokrego i czasu radosnego.

A przede wszystkim zdrowia, szczęścia w miłości i spełnienia marzeń!

***

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy przesyłam Ci moc życzeń optymizmu,

zdrowia, nadziei i miłości. Wesołego Alleluja!

***

Alleluja! Niech w Twoim domu nie zabraknie pokoju,

radości, miłości i pogody ducha. Niech Wam błogosławi Chrystus.

***

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy i wiary na każdą chwilę dnia.

Cudownych Świąt Wielkiejnocy życzy…

