Największe miasto na Podlasiu nadal bez Starbucksa. Mieszkańcy czekają, sieć komentuje

W Białymstoku, największym mieście w północno-wschodniej Polsce, nie ma kawiarni Starbucks, co dla wielu mieszkańców jest zaskakujące. W mediach społecznościowych i lokalnych grupach co jakiś czas pojawiają się pytania i komentarze na ten temat. W ocenie wielu otwarcie w mieście Starbucksa zbliżyłoby Białystok do "standardów" dużych metropolii.

Czy Starbucks pojawi się w Białymstoku?

Zapytaliśmy firmę o szanse na otwarcie pierwszej kawiarni Starbucks w Białymstoku. Biuro Prasowe Starbucks Polska przekazało nam, że sieć stale się rozwija i aktywnie poszukuje nowych lokalizacji. - Chcemy być coraz bliżej naszych sympatyków. O wszystkich szczegółach oraz terminach nowych otwarć informujemy na naszych oficjalnych kanałach – zachęcamy do ich obserwowania - czytamy w przesłanym komunikacie.

Choć w wypowiedzi nie padły żadne konkretne deklaracje ani daty związane z Białymstokiem, odpowiedź sugeruje, że sieć nie zamyka się na ten kierunek i wciąż analizuje potencjalne lokalizacje w regionie.

Starbucks – sieć, która podbiła świat

Starbucks to obecnie największa sieć kawiarni na świecie, której początki sięgają 1971 roku. Firma została założona w Seattle – mieście uznawanym za kolebkę nowoczesnej kultury kawowej. Od skromnej palarni i sklepu z ziarnami, Starbucks rozwinął się w globalną markę obecną na wszystkich kontynentach, z tysiącami lokali w największych metropoliach.

Marka zyskała popularność dzięki unikalnemu stylowi serwowania kawy – w charakterystycznych kubkach, często z imieniem klienta, co przez lata stało się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Klienci pokochali także sezonowe propozycje napojów, jak kultowe Pumpkin Spice Latte jesienią czy świąteczne edycje z dodatkiem cynamonu, wanilii czy piernika.

Starbucks w Polsce

W Polsce pierwsza kawiarnia Starbucks została otwarta w 2009 roku w Warszawie. Obecnie działa kilkadziesiąt lokali w największych miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu czy Katowicach. Białystok jak dotąd nie znalazł się na tej liście, ale sytuacja może się zmienić.

