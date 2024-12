Prezenty świąteczne do 20 zł lub 50 zł. Już wkrótce Polacy zasiądą do stołów, aby wspólnie świętować Boże Narodzenie. Wigilia to tradycyjnie dzień, w którym obdarowujemy się prezentami. Zazwyczaj dzieje się to po zakończeniu świątecznej kolacji. Prezenty można też wręczać w kolejnych dniach, kiedy odwiedzamy lub odwiedzają nas bliscy. Co kupić? Jaki prezent na Boże Narodzenie wybrać? Co roku jest ten sam problem... Z dziećmi jest trochę łatwiej, bo w internecie, sklepach z zabawkami czy nawet dyskontach można znaleźć mnóstwo fajnych rzeczy w całkiem przystępnych cenach: puzzle, lalki, klocki, domki, przeróżne gry planszowe, samochodziki, figurki superbohaterów, maskotki, książeczki, kolorowanki, farby, kredki i mazaki. Wybór jest ogromny. Trudniejsze zadanie jest wtedy, kiedy trzeba wybrać prezent dla kogoś dorosłego. Jest to tym trudniejsze, im skromniejszym dysponujemy budżetem. Co można kupić za 20 - 50 zł? Spróbujemy Wam pomóc.

Prezenty na Boże Narodzenie do 20 zł:

kubki z fajnymi napisami

ramki do zdjęć

czekolady

skarpetki z motywem świątecznym

Prezenty na Boże Narodzenie do 50 zł:

karty podarunkowe

zestaw kosmetyków

książka

świąteczna koszulka

Więcej propozycji na świąteczne prezenty znajdziecie w naszej galerii.

NAJGORSZE PREZENTY NA ŚWIĘTA | WYWIADEX Radio ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.