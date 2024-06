Nie żyje białoruski funkcjonariusz straży granicznej. Tajemnicza śmierć przy granicy z Polską

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz odpoczywa w wyjątkowy sposób. "Co to za wynalazek jest?"

Ponad 100 szkół w Polsce do likwidacji! Te placówki zostaną zamknięte do końca sierpnia. "Dzieciom brakuje motywacji"

W obwodzie grodzieńskim na Białorusi znaleziono ciało 22-letniego pogranicznika - poinformował Państwowy Komitet Pograniczny Białorusi. Mężczyzna został powołany do służby zasadniczej w październiku 2023 roku. Miał realizować swoje obowiązki służbowe bez zarzutu. W chwili tragedii młody mężczyzna miał na sobie mundur straży granicznej. Komitet Pograniczny Białorusi stwierdził w komunikacie, że 22-latek prawdopodobnie popełnił samobójstwo, choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone. Biełsat poinformował, że jest to częste wyjaśnienie śmierci żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na Białorusi. Rok temu na granicy doszło do podobnego przypadku. – W celu ustalenia wszystkich okoliczności i przyczyn zdarzenia na miejscu pracuje grupa śledcza – czytamy w komunikacie białoruskich służb.

Miniony weekend to ponad 430 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Za pomocnictwo zatrzymano 4 osoby. - Migranci byli agresywni - rzucali w funkcjonariuszy petardami - informuje polska straż graniczna.

Polski żołnierz dźgnięty nożem. Atak migrantów na granicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.