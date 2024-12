Niemal cała Polska na żółto. IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia

Na terenie niemal całego kraju obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed gęstą mgłą. - Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m - ostrzega IMGW. W zależności od regionu, mgły pojawią się w niedzielę (1 grudnia) wieczorem. To niebezpieczne zjawisko utrzyma się do poniedziałku (2 grudnia) do godz. 9 - 10. Mgła pojawiła się już m.in. w Zielonej Górze, Kaliszu, Poznaniu i Wrocławiu. - Występują mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Przewiduje się, że wieczorem oraz w nocy mgły utrzymają się zgodnie z treścią wydanego ostrzeżenia - czytamy w komunikacie wydanym przez IMGW.

Jak informuje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia wydaje się, gdy: "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

