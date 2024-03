Niesamowita wygrana w Lotto. Nowy milioner w Polsce. Góra pieniędzy. Sąsiedzi już wiedzą?

Białystok. Mężczyzna wyjął w banku nóż do papieru. Obezwładniło go dwóch policjantów, którzy akurat byli w pobliżu

W sobotę (23.03) do wygrania w Lotto było ponad 18 milionów złotych. Kumulacja to efekt kilku tygodniu z rzędu, kiedy nikomu nie udało się trafić "szóstki". W sobotę (23 marca) w losowaniu Lotto numer 7017 padły następujące liczby: 2, 9, 12, 17, 26, 30. Odnotowano jedną wygraną I stopnia. Farciarz za trafienie "szóstki" wygrał... 18 939 913,40 zł. Dziesięć procent z tej imponującej kwoty trafi do urzędu skarbowego, ale w dalszym ciągu jest to kilkanaście milionów złotych na koncie! Totalizator Sportowy nie zdradza miejsca, gdzie padła główna wygrana. Musimy czekać na oficjalny komunikat. Wiadomo, że ostatnio losowanie było szczęśliwe dla kogoś kto postanowił dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, aby wziąć udział w losowaniu Lotto Plus. W tej ostatniej grze również padła główna wygrana. Ktoś zgarnął okrągły milion złotych. Wyniki losowania Lotto Plus z 23 marca: 2, 8, 29, 35, 38, 43.

Lotto to najpopularniejsza gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 3 zł. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty. Losuje się 6 liczb z 49. Najwyższą do tej pory wygraną w Lotto odnotowano w miejscowości Skrzyszów w 2017 roku. Szczęśliwiec wzbogacił się o... 36 726 210,20 zł.

