Nowe życzenia na Dzień Mężczyzny. Kapitalne wierszyki dla męża, chłopaka, syna

Dzień Mężczyzny to święto obchodzone w Polsce 10 marca, niedługo po Dniu Kobiet. Jest to dzień, w którym mężczyźni są obdarowywani życzeniami, a czasami również drobnymi upominkami. Jest to okazja, by docenić panów i wyrazić im wdzięczność oraz sympatię.

Z okazji Dnia Mężczyzny, życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

----

Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci, abyś zawsze pamiętał, aby być prawdziwym mężczyzną.

----

W każdej chwili, zawsze, wszędzie. Niech Ci w życiu dobrze będzie! Niech Cię dobry los obdarzy.. wszystkim, o czym tylko marzysz!

----

Mój mężczyzno, dziś jest Twoje święto, chciałbym Ci podarować skafander kosmiczny od NASA, bo kolejne lata naszej miłości zapowiadają się ODLOTOWO!!

----

Zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

----

Dziś jest Dzień Mężczyzny. Pamiętaj, że kocham Cię w dzień i w nocy. Zimą i latem. Kocham cię, gdy śpię i gdy kupuję bułki w sklepie. Kocham Cię zawsze!

Dzień Mężczyzny, 10 marca. Klasyczne życzenia dla faceta. Zabawne, krótkie, oryginalne, tradycyjne

Bądź silny, odważny, odpowiedzialny i pewny siebie. Wszystkiego najlepszego mój mężczyzno!

Dziś swoje święto mają wszyscy mężczyźni! W związku z tym życzę ci zdrówka, pieniędzy i czego sobie sam życzysz! Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny. Siły i odwagi, aby pokonywać przeciwności losu!

Z okazji Dnia Mężczyzny chciałam Ci napisać coś romantycznego, ale nie umiem, więc po prostu napiszę.. KOCHAM CIĘ!

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia!

Facet! W dniu Twojego święta życzę Ci dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości i siły.

Najlepszego tato! Zdrowia, pieniędzy, radości z każdego dnia i niekończącej się nadziei!

Dziś jest Dzień Mężczyzn! Życzę Ci, abyś nadal był takim super mężem, świetnym ojcem, super kumplem i cudownym człowiekiem. Wszystkiego najlepszego!

W dniu Twojego święta, chciałam Ci powiedzieć, że Ty jesteś dla mnie najdroższy pod niebem!

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, Dużo uśmiechów i wiele radości, Spełnienia marzeń i moc słodyczy!

Z okazji Dnia Mężczyzn, daję Ci dzisiaj swoje życzenia, niech się Twe życie, na lepsze zmienia, wielu przyjaciół, mnóstwo miłości, ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Chłopie, życzę Ci głowy pełnej pomysłów, pogody ducha na każdy dzień i wiary tak wielkiej jak Wielki Mur Chiński!

Siły, odwagi i pewności siebie. Wszystkiego najlepszego!

