16-latek raniony w pośladek! Policjanci zatrzymali 14-latka

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałkowe (12.08) popołudnie w Nowogrodzie. Policjanci otrzymali informację, że doszło do szarpaniny między nastolatkami. Chłopcy pokłócili się o e-papierosa zabranego 14-latkowi przez 17-latka. Kilka dni później 14-latek idąc z kolegami (15 i 16-latek) spotkał w parku 17-latka będącego w towarzystwie kolegi. Nastolatek poprosił o zwrot e-papierosa. - Pomiędzy nastolatkami wywiązała się bójka, po której jednak doszło do pojednania - informuje oficer prasowy KMP w Łomży.

Chłopcy ustalili, że e-papieros wróci do właściciela. Cała piątka udała się do miejsca, gdzie miał być schowany przedmiot. Nagle jeden z chłopców - 16-latek upadł na ziemię, a idący za nim 17-latek i 14-latek uciekli. Policja szybko ich złapała. 16-latek został raniony nożem w pośladek przez młodszego z nich. - Chłopiec już został przesłuchany jako nieletni sprawca czynu karalnego - uszkodzenia ciała. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich - kontynuuje oficer prasowy.

