Wielkanoc to najważniejsze święto w życiu każdego chrześcijanina. Wierni świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Polsce święta wielkanocne są kojarzone z rodzinnymi spotkaniami, suto zastawionym stołem, pysznymi ciastami oraz... święconką.

Koszyczek wielkanocny - co włożyć?

Co roku na Wielkanoc w wielu polskich domach przygotowuje się koszyczek wielkanocny, który w Wielką Sobotę (30.03.24) zanosi się do kościoła na święconkę. To piękna tradycja kultywowana z pokolenia na pokolenie. Czasami jednak pojawiają się wątpliwości co do produktów, których nie może zabraknąć w święconce. Co trzeba włożyć do koszyczka ze święconką? Nic nie jest przypadkowe! Do wielkanocnego koszyczka ze święconką trafiają tradycyjne produkty, które mają swoje symboliczne znaczenie, m.in.:

jajka,

sól,

baranek wielkanocny,

chleb,

wędlina.

Święconka - o tym się zapomina

To jednak nie wszystkie produkty, które powinny się znaleźć w koszyczku wielkanocnym. Ważnym elementem święconki jest także chrzan, o którym niestety wiele osób zapomina. Wielka szkoda! Chrzan w święconce ma bowiem zagwarantować zdrowie oraz uchronić przed nieszczęściem.

Jak kiedyś to wszystko wyglądało? Zobaczcie zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wielanoc 2024. Co jeszcze powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką? Sprawdźcie w naszej galerii - wystarczy kliknąć w zdjęcie poniżej.

