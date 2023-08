Aktualizacja 17:00

Dwóch mężczyzn w związku z nadawaniem sygnałów radio-stop zatrzymała podlaska policja. Potwierdził to w niedzielę po południu jej rzecznik Tomasz Krupa, na którego powołuje się PAP. Krupa poinformował krótko, że zatrzymani mają 24 i 29 lat. Policja zatrzymała ich obu w jednym z domów po godzinie 13.00. zabezpieczono również sprzęt krótkofalarski. Z zatrzymanymi trwają czynności procesowe, innych szczegółów na razie nie podał.

Aktualizacja 16:35

Na Podlasiu nieuprawniony sygnał radio-stop został nadany w niedzielę po raz pierwszy około godziny 7 rano w pobliżu stacji Łapy (pow. białostocki) - podaje Polska Agencja Prasowa. Doszło do zatrzymania pięciu składów osobowych i jednego towarowego. Ruch został wznowiony po kilkunastu minutach, kiedy okazało się, że nie ma żadnego zagrożenia. Spółka PKP PLK zapewniła, że opóźnienia nie były duże, a sprawą zajmują się już służby.

Wcześniej pisaliśmy:

- Sygnał po raz pierwszy nadany został w niedzielę rano, a potem o godzinie 11:51 i 11:59. Odebrali go maszyniści 9 pociągów na terenie Białegostoku - ustalili dziennikarze RMF FM. Co istotne - pięć składów było w trasie, natomiast cztery stały na bocznicy. Sabotaż? Tego typu incydenty pojawiały się już wcześniej. Do problemów na torach odniósł się w sobotę zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który przekazał, że ABW podjęła czynności mające na celu ich wyjaśnienie. Działania ABW, jak zaznaczył, są podejmowane razem ze spółkami kolejowymi, we współpracy z polską Policją, Strażą Ochrony kolei, ale także z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Incydent z nieuprawnionym użyciem sygnału radio-stop w Zachodniopomorskiem potwierdził w niedzielę Polskiemu Radiu Szczecin rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Karol Jakubowski.

- Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na linii kolejowej między Białogardem a Runowem Pomorskim. Zatrzymany został jeden pociąg towarowy. Zdarzenie to nie miało wpływu na pociągi pasażerskie. Nie było żadnego zagrożenia. Po sprawdzeniu sytuacji na sieci klejowej, ruch pociągów został przywrócony. Sprawa jest analizowana przez właściwe służby - powiedział Jakubowski.

O tym kolejnym incydencie na kolei związanym z nieuprawnionym nadaniem sygnału radio-stop pierwsze poinformowało Radio RMF FM. Stacja podała, że w sobotę ok. godz. 19.40 sygnał odebrał maszynista pociągu towarowego na trasie Świdwin-Worowo i dyżurny ruchu na stacji kolejowej Runowo Pomorskie w województwie zachodniopomorskim. Gdy sprawdzono, że nie ma zagrożenia za zgodą dyżurnego ruchu po ok. minucie pojechał dalej. Stacja podała także, że sygnał radio-stop użyty został przez nieznaną osobę w Pomorskiem. Tam miały być zatrzymane trzy pasażerskie pociągi dalekobieżne. „Gdy zweryfikowano brak zagrożenia, po siedmiu minutach składy kontynuowały jazdę - informowało Radio RMF FM.

W sobotę PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o tego typu incydencie, do którego doszło w piątek o godzinie 21.23 na linii 273 odcinek Daleszewo-Szczecin Główny oraz na linii 351 odcinek Choszczno–Szczecin Główny w woj. zachodniopomorskim. Sygnał radio-stop nadany przez nieuprawnioną osobę był odbierany przez posterunki ruchu i maszynistów pociągów znajdujących się w tym obszarze. Spółka informowała, że podróżni są bezpieczni, ale występują opóźnienia w kursowaniu pociągów. Dodała, że o incydencie zostały powiadomione odpowiednie służby.

Wcześniej, w czwartek do incydentów na torach doszło m.in. na stacji w Skierniewicach, gdzie zderzył się pociąg towarowy i Kolei Mazowieckich. Z kolei poranne wykolejenie się pociągu PKP Intercity relacji Białystok-Warszawa Zachodnia zablokowało ruch drogowy na podlaskiej stacji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informowała w czwartek, że przypadki te wyjaśnia komisja kolejowa.