Ogromne pieniądze za przemyt ludzi z granicy polsko-białoruskiej. Policjanci opisali nielegalny proceder

Na trop przestępczej szajki trudniącej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy i transportem na zachód podlascy policjanci wpadli na początku ubiegłego roku. - Kryminalni wspólnie ze śledczymi zaczęli rozszyfrowywać, w jaki sposób działa przestępcza grupa trudniąca się tym procederem. Policjanci ustalili, że w organizację całego procederu zamieszana jest para z województwa pomorskiego - informuje na swojej stronie podlaska policja. To właśnie 25 latek i 24 latka zamieszczali w internecie informacje o pracy dla kierowców. Za znalezienie chętnego do takiej pracy para miała otrzymywać minimum 500 euro od głównego zleceniodawcy.

Zdjęcie na potwierdzenie

Kierowca, który podejmował się zadania, otrzymywał na telefon lokalizację, gdzie ma jechać, żeby odebrać oczekujące osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską, a następnie transportował je do zachodniej granicy. Po dojechaniu do celu kierowca musiał zrobić fotografię potwierdzającą dowiezienie migrantów do zachodniej granicy. Zdjęcie trafiało do zleceniodawcy. - Jak ustalili policjanci samochody przewożące osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, były pilotowane. Jadący około 10 km przed nimi pilot informował ich o policyjnych patrolach oraz drogach, którędy najłatwiej będzie ominąć - tłumaczy podlaska policja.

25-latek został aresztowany. Kobieta wyszła na wolność

Zatrzymana w ubiegłym tygodniu w Ustce para została przewieziona do Białegostoku. Usłyszeli zarzuty organizacji nielegalnego przekraczania granicy oraz ułatwiania udzielania pomocy osobom nielegalnie przekraczającym granicę. 25-letni mężczyzna został aresztowany, a jego o rok młodsza partnerka po wpłaceniu kaucji została zwolniona i objęta dozorem policji. Parze grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

W poniedziałek 68 cudzoziemców próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. W okolicach Narewki siedmiu Syryjczyków przeprawiło się przez rzekę Narew. Zatrzymano 4 kolejnych kurierów, którzy przewozili nielegalnych imigrantów.

