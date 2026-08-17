Ojciec potrącił 4-letniego syna w Boćkach. Dziecko wpadło pod przyczepę

Julia Łata
2026-08-17 15:27

W niedzielny poranek w miejscowości Boćki w powiecie bielskim doszło do niezwykle groźnego incydentu. 47-letni mężczyzna podczas manewrowania autem przejechał własne dziecko. Poszkodowany czterolatek z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej oraz ręki został natychmiast przetransportowany do placówki medycznej. Zatrzymanemu kierowcy grozi teraz odsiadka za kratkami.

Włączony sygnał świetlny na dachu radiowozu z napisem Policja. O wypadku w Boćkach przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Policja Świętokrzyska/ Materiały prasowe Trwa obława po zabójstwie w Jędrzejowie. Nie żyje 80-letni mężczyzna, jego żona trafiła do szpitala

W niedzielę 16 sierpnia rano w niewielkich Boćkach na terenie powiatu bielskiego rozegrały się wstrząsające wydarzenia. Czteroletni chłopiec znalazł się nagle pod kołami samochodowej przyczepy, którą ciągnęło auto kierowane przez jego ojca.

- Do potrącenia doszło w momencie, kiedy mężczyzna cofał pojazdem. Tłumaczył, że chciał przestawić samochód, do którego doczepiona była przyczepka i nie wie w jaki sposób dziecko znalazło się pod jej kołami. Był przekonany, że jego synek jest w domu - relacjonuje nadkomisarz Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji.

Mały pacjent błyskawicznie trafił pod opiekę lekarzy w pobliskim szpitalu, ponieważ zdiagnozowano u niego bolesne obrażenia kończyny górnej oraz klatki piersiowej. Funkcjonariusze policji od razu podjęli decyzję o zatrzymaniu 47-letniego kierowcy. Mężczyzna usłyszał oficjalny zarzut narażenia potomka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co polskie prawo przewiduje karę nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki