To imię znów może stać się hitem. Wszystko za sprawą „Lalki”

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-10-02 10:46

Stanisław Wokulski ponownie znalazł się w centrum zainteresowania widzów. Wszystko za sprawą dwóch nowych ekranizacji „Lalki” Bolesława Prusa – serialu dostępnego na Netflixie oraz filmu, który właśnie trafił do kin. Sprawdziliśmy, ilu Stanisławów żyje obecnie w Polsce. Dane z rejestru PESEL mogą zaskoczyć.

Film Lalka
Autor: Gigant Films/ Materiały prasowe

Z udostępnionego wykazu imion osób żyjących wynika, że Stanisław jako pierwsze imię nosi w Polsce 348 827 mężczyzn. Daje mu to 15. miejsce wśród najczęściej występujących imion męskich w rejestrze PESEL. Stanisław znajduje się tuż za Markiem, którego imię odnotowano 369 240 razy. Za nim uplasował się natomiast Wojciech – takie pierwsze imię ma 335 544 żyjących mężczyzn. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.

„Lalka” wróciła. Dwóch nowych Stanisławów Wokulskich

O imieniu Stanisław znów zrobiło się głośno za sprawą nowych adaptacji powieści Bolesława Prusa. Od 16 września na Netflixie dostępny jest sześcioodcinkowy serial „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony. Stanisława Wokulskiego zagrał w nim Tomasz Schuchardt, a Izabelę Łęcką – Sandra Drzymalska.

To jednak niejedyny Wokulski, którego mogą obecnie oglądać widzowie. 30 września do kin trafiła filmowa „Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego. W tej produkcji w Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – powracający na ekran Marek Kondrat.

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Dwie głośne premiery sprawiły, że nazwisko Wokulskiego oraz jego pierwsze imię ponownie znalazły się na ustach Polaków. Historia bogatego kupca zakochanego w arystokratce po raz kolejny wyszła poza szkolne lekcje języka polskiego.

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Co oznacza imię Stanisław? Tak miał na imię Wokulski

Stanisław to tradycyjne imię słowiańskie, utworzone z członów oznaczających „stać się” oraz „sławę”. Najczęściej tłumaczy się je jako życzenie, aby jego właściciel stał się sławny lub zdobył uznanie. Trudno o bardziej trafne imię dla Stanisława Wokulskiego – bohatera „Lalki”, który dzięki pracy i interesom dorobił się fortuny oraz zdobył wysoką pozycję, ale nie zdołał pokonać barier dzielących go od świata arystokracji i Izabeli Łęckiej.

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LALKA
Stanisław Wokulski