Ojciec śmiertelnie potrącił 10-miesięcznego synka. Dziadek ofiary próbował mieszać w śledztwie?

i Autor: KWP Białystok Ojciec śmiertelnie potrącił 10-miesięcznego synka. Dziadek miał namawiać do kłamstwa

Rodzinna tragedia

vera | PAP 11:18

W 2023 roku na jednej z posesji w Boćkach ojciec przypadkowo potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Chłopczyk zmarł. Śledczy oprócz 44-latka oskarżyli także dziadka chłopca, który miał nakłaniać syna do składania fałszywych zeznań co do przebiegu tego tragicznego zdarzenia. Sprawcą wypadku miał być jakiś nieznajomy kierowca samochodu terenowego. Dziadek potrąconego dziecka nie przyznaje się.