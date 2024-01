Kradli w całym kraju? Jest karteczka z adresami domów. Policja zatrzymała dwie osoby

Andrzej z Plutycz prosi o wsparcie. Apel do widzów. Nie wie, co dalej. Poważny problem w gospodarstwie

Złapał go!

Do jednego z domów w Białymstoku przestępcy włamali się przez drzwi tarasowe i ukradli biżuterię. Mieli też w planie podobne włamanie do innego domu, ale tam spłoszył ich właściciel. Podlascy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z Białej Podlaskiej zatrzymali ich dzień później w Kałuszynie (woj. mazowieckie). Okazało się że mężczyźni w wieku 41-43 lata wracali z okolic Siedlec, gdzie dokonali kolejnego włamania. W ich samochodzie policja znalazła biżuterię, monety kolekcjonerskie, waluty różnych marek, walizki z markowymi alkoholami i srebrną zastawą stołową. Pokrzywdzony ocenił straty na ponad 120 tys. zł.

W aucie był też m.in. łom, młot oraz telefony komórkowe. W mieszkaniach zatrzymanych znaleziono złotą i srebrną biżuterię.

Policja trafiła też na samochód, który mógł być wykorzystany do innej kradzieży z włamaniem w Białymstoku. Tam były kolejne rzeczy prawdopodobnie pochodzące z włamań i kartki z odręcznie zapisanymi adresami. Jak informują funkcjonariusze, przestępcy wykorzystywali do przejazdów auta z komisów i włamywali się do mieszkań na terenie całego kraju. Śledczy sprawę oceniają jako rozwojową i nie wykluczają rozszerzenia zarzutów.

Łomża. Złodziej w Lidlu. Jeden z klientów nie cackał się z 32-latkiem