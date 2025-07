IMGW nie zostawia złudzeń. Burze, ulewne deszcze i ochłodzenie to kwestia godzin

Pogoda na wtorek: IMGW zapowiada noc z 21 na 22 lipca

Początek trzeciej dekady lipca nie przyniósł pozytywnych zmian w pogodzie. We wtorek (22 lipca) takowych również nie odnotujemy. Mało tego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada kolejne godziny, które spędzimy w towarzystwie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Spokojna nie będzie noc z poniedziałku na wtorek.

- W nocy przemieszczająca się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim strefa dużego zachmurzenia z opadami deszczu i burzami, początkowo z gradem. Opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, zwłaszcza na północnym zachodzie. Tylko na północnym wschodzie do rana zachmurzenia na ogół małe i bez opadów, a po północy na południowym zachodzie rozpogodzenia. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 35 mm, a na północnym zachodzie suma opadów miejscami do 50 mm - alarmuje IMGW.

Porywy wiatru mogą osiągnąć granicę 90 km/h. Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Sudetów, do nawet 19 na Podkarpaciu. Spójrzmy na mapę, przekazaną przez IMGW:

Burze i deszcze nie odpuszczą. "Okresami o umiarkowanym lub silnym natężeniu"

Pogoda nie będzie sprzyjać urlopowiczom. We wtorek (22 lipca) na niebie zobaczymy sporo chmur, a to dopiero początek nieciekawych informacji. Wspominana wyżej noc będzie zaledwie wstępem do tego, co będzie się działo w ciągu dnia.

- Przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju. Lokalnie grad. Na Pomorzu również opady jednostajne, okresami o umiarkowanym lub silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów na północnym wschodzie i północy kraju od 20 mm do 35 mm, w czasie burz na zachodzie do 20 mm - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 22 lipca.

W prognozie ostrzeżeń Instytutu widzimy żółte i pomarańczowe alerty - pierwszego oraz drugiego stopnia. Największe prawdopodobieństwo burz mamy w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim

pomorskim

zachodniopomorskim

lubuskim

kujawsko-pomorskim

Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h. Wygląda na to, że we wtorek nie odnotujemy upałów. IMGW podaje, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 20-22 stopni miejscami na wybrzeżu, Pomorzu i w rejonach podgórskich, do około 25 stopni Celsjusza w centrum i 27 na południu i północnym wschodzie.

