Orszak Trzech Króli w Białymstoku. Trasa przemarszu i utrudnienia dla kierowców

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w Archikatedrze Białostockiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 12.00 zaplanowano formowanie orszaku oraz oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Orszak przejdzie ulicami centrum miasta, a na trasie zaplanowano kolejne sceny nawiązujące do biblijnej opowieści o Trzech Królach.

Trasa przemarszu i sceny:

I scena „Początek” – Plac Jana Pawła II

II scena „Gospoda” – Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5

III scena „Dwór Heroda” – Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów

IV scena „Walka Dobra ze Złem” – Rynek Kościuszki

V scena „Brama Anielska” – Rynek Kościuszki

VI scena „Szopka” – dawne Kino Ton

Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa szopek bożonarodzeniowych. Orszak Trzech Króli od lat gromadzi mieszkańców Białegostoku oraz gości, stanowiąc jedno z ważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście w dniu 6 stycznia.

Utrudnienia w ruchu i zmiany w parkowaniu

W związku z przejściem XIII Orszaku Trzech Króli, organizowanego przez Białostocką Kurię Metropolitalną, w dniu 6 stycznia 2026 roku w godzinach 11.00–15.00 wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu drogowym w centrum Białegostoku.

Utrudnienia obejmą następujące ulice i place:

Plac Jana Pawła II,

ul. Kościelną,

ul. Legionową,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej,

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów,

ul. Władysława Liniarskiego,

ul. Lipową,

skrzyżowanie ulic Rynek Kościuszki i Henryka Sienkiewicza.

Dodatkowo, w godzinach 6.00–15.00 wzdłuż trasy przemarszu obowiązywać będą zmiany w organizacji parkowania. Z użytkowania zostaną wyłączone parkingi:

przy ul. Kościelnej (wlot),

przy ul. Legionowej 5 (Białostocki Ośrodek Kultury),

na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (przy budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku).

Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi utrudnieniami i – w miarę możliwości – wybierać trasy alternatywne.