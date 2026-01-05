Orszak Trzech Króli w Białymstoku. Trasa przemarszu i utrudnienia dla kierowców

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-05 10:52

6 stycznia 2026 roku w Białymstoku odbędzie się Orszak Trzech Króli. Wydarzenie organizowane jest z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego i ma charakter religijno-kulturalny. Tegorocznemu orszakowi towarzyszyć będzie hasło: „Nadzieją się cieszą!”.

Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej

i

Autor: Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej/ Materiały prasowe

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w Archikatedrze Białostockiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 12.00 zaplanowano formowanie orszaku oraz oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Orszak przejdzie ulicami centrum miasta, a na trasie zaplanowano kolejne sceny nawiązujące do biblijnej opowieści o Trzech Królach.

Trasa przemarszu i sceny:

  • I scena „Początek” – Plac Jana Pawła II
  • II scena „Gospoda” – Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5
  • III scena „Dwór Heroda” – Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów
  • IV scena „Walka Dobra ze Złem” – Rynek Kościuszki
  • V scena „Brama Anielska” – Rynek Kościuszki
  • VI scena „Szopka” – dawne Kino Ton

Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa szopek bożonarodzeniowych. Orszak Trzech Króli od lat gromadzi mieszkańców Białegostoku oraz gości, stanowiąc jedno z ważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście w dniu 6 stycznia.

Polecany artykuł:

Nowy termin ferii zimowych. Komunikat MEN

Utrudnienia w ruchu i zmiany w parkowaniu

W związku z przejściem XIII Orszaku Trzech Króli, organizowanego przez Białostocką Kurię Metropolitalną, w dniu 6 stycznia 2026 roku w godzinach 11.00–15.00 wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu drogowym w centrum Białegostoku.

Utrudnienia obejmą następujące ulice i place:

  • Plac Jana Pawła II,
  • ul. Kościelną,
  • ul. Legionową,
  • ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
  • ul. Władysława Liniarskiego,
  • ul. Lipową,
  • skrzyżowanie ulic Rynek Kościuszki i Henryka Sienkiewicza.

Dodatkowo, w godzinach 6.00–15.00 wzdłuż trasy przemarszu obowiązywać będą zmiany w organizacji parkowania. Z użytkowania zostaną wyłączone parkingi:

  • przy ul. Kościelnej (wlot),
  • przy ul. Legionowej 5 (Białostocki Ośrodek Kultury),
  • na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (przy budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku).

Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi utrudnieniami i – w miarę możliwości – wybierać trasy alternatywne.

Orszak Trzech Króli w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK