Orszak Trzech Króli w Białymstoku. Trasa przemarszu i utrudnienia dla kierowców

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w Archikatedrze Białostockiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 12.00 zaplanowano formowanie orszaku oraz oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Orszak przejdzie ulicami centrum miasta, a na trasie zaplanowano kolejne sceny nawiązujące do biblijnej opowieści o Trzech Królach.
Trasa przemarszu i sceny:
- I scena „Początek” – Plac Jana Pawła II
- II scena „Gospoda” – Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5
- III scena „Dwór Heroda” – Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów
- IV scena „Walka Dobra ze Złem” – Rynek Kościuszki
- V scena „Brama Anielska” – Rynek Kościuszki
- VI scena „Szopka” – dawne Kino Ton
Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa szopek bożonarodzeniowych. Orszak Trzech Króli od lat gromadzi mieszkańców Białegostoku oraz gości, stanowiąc jedno z ważniejszych wydarzeń odbywających się w mieście w dniu 6 stycznia.
Utrudnienia w ruchu i zmiany w parkowaniu
W związku z przejściem XIII Orszaku Trzech Króli, organizowanego przez Białostocką Kurię Metropolitalną, w dniu 6 stycznia 2026 roku w godzinach 11.00–15.00 wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu drogowym w centrum Białegostoku.
Utrudnienia obejmą następujące ulice i place:
- Plac Jana Pawła II,
- ul. Kościelną,
- ul. Legionową,
- ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
- Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
- ul. Władysława Liniarskiego,
- ul. Lipową,
- skrzyżowanie ulic Rynek Kościuszki i Henryka Sienkiewicza.
Dodatkowo, w godzinach 6.00–15.00 wzdłuż trasy przemarszu obowiązywać będą zmiany w organizacji parkowania. Z użytkowania zostaną wyłączone parkingi:
- przy ul. Kościelnej (wlot),
- przy ul. Legionowej 5 (Białostocki Ośrodek Kultury),
- na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (przy budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku).
Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi utrudnieniami i – w miarę możliwości – wybierać trasy alternatywne.