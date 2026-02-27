"Żona chce mnie zabić". Leżeli na łóżkach i oglądali program telewizyjny

Jacek Chlewicki
2026-02-27 14:16

Policjanci z Bielska Podlaskiego interweniowali po dramatycznym zgłoszeniu, które wpłynęło na numer alarmowy. Mieszkaniec gminy Bielsk Podlaski poinformował, że jego żona chce go zabić nożem. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce „na sygnałach”. Sytuacja okazała się jednak zupełnie inna niż wynikało ze zgłoszenia.

Żona chce mnie zabić. Leżeli na łóżkach i oglądali program telewizyjny

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Zgłoszenie dotyczyło rzekomej próby zabójstwa nożem
  • Interwencja miała miejsce w gminie Bielsk Podlaski
  • Małżonkowie byli nietrzeźwi
  • Powodem kłótni był telewizor
  • 66-latek otrzymał mandat w wysokości 500 zł

Do zdarzenia doszło w czwartek (27.02) wieczorem. Dyżurny bielskiej policji otrzymał informację, że kobieta grozi swojemu mężowi nożem. Pod wskazany adres skierowano dzielnicowych. Na miejscu mundurowi zastali małżonków leżących na łóżkach i oglądających program telewizyjny. Oboje byli nietrzeźwi. Podczas rozmowy z policjantami, śmiejąc się i żartując z całej sytuacji, przyznali, że doszło między nimi do kłótni.

Jak ustalono, sprzeczka wybuchła o telewizor. Kobieta włączyła urządzenie, które zagłuszało dźwięk programu. Mężczyzna poprosił, by pogłośniła telewizor, jednak ta odmówiła. W trakcie wymiany zdań kobieta poszła do kuchni przygotować posiłek. Po chwili wróciła do pokoju z nożem w ręku. 66-latek tłumaczył, że w tym momencie pomyślał, iż żona chce go zabić. Kobieta wyjaśniła, że trzymała nóż, ponieważ robiła sobie jedzenie.

Interwencja zakończyła się mandatem dla mężczyzny. Za bezpodstawne wezwanie służb został ukarany grzywną w wysokości 500 złotych.

Policja przypomina, że angażowanie służb do fikcyjnych zgłoszeń sprawia, że w tym czasie nie mogą one udzielić pomocy osobom rzeczywiście jej potrzebującym. Numer alarmowy należy wybierać wyłącznie w sytuacjach realnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

BIELSK PODLASKI