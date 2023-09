Do zdarzenia doszło przed jednym ze sklepów w Kolnie. Kamera monitoringu nagrała mężczyznę, który ukradł kosz z popielniczką. Szybko udało się namierzyć złodzieja. - Okazało się, że to 44-letni mieszkaniec powiatu kolneńskiego. Mężczyzna od razu przyznał się do popełnionego czynu i po telefonie otrzymanym od policjantów sam zgłosił się do komendy wraz ze skradzionym koszem - informuje oficer prasowy KPP w Kolnie. Mężczyzna przyznał, że ukradł kosz, bo chciał zrobić żonie prezent. Za to co zrobił, 44-latkowi grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Kolno. Złodziej włamał się do baru i przyrządził sobie kebaba Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.