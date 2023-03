"Lamusie jeb***", "biedaczek w głowę dostał". Makabryczne wideo wyciekło do sieci. Policjanci zatrzymali nastolatków podczas lekcji

W miniony wtorek (28.02) policjanci otrzymali zgłoszenie , że w Nowogrodzie koło Łomży ktoś podpalił samochód. Auto całkowicie spłonęło, a podejrzenie o podpalenie padło na 36-letniego mieszkańca gminy Zbójna. Policjanci pojechali do jego domu, ale nie zastali mężczyzny na miejscu. Okazało się, że od razu po zdarzeniu, 36-latek pojechał prosto do łomżyńskiej komendy policji. - Wszedł do budynku i na poczekalni zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy. Następnie puszką z piwem rzucił w szybę, za którą siedzieli dyżurni. Chwilę później kopnął w szybę przy biurku poczekalni - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Policjanci podjęli próbę zatrzymania osiłka, ale ten wybiegł z komendy i zaczął uciekać. - Po chwili był już w rękach policjantów. Napastnik w trakcie zatrzymywania nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i zaczął się z nimi szarpać, jednocześnie wyzywając policjantów. Mieszkaniec gminy Zbójna trafił po policyjnego aresztu - kontynuuje oficer prasowy.

Mężczyzna w czwartek usłyszy 5 zarzutów: zniszczenia samochodu i poczekalni w komendzie, znieważenia funkcjonariuszy i naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe. Dodatkowo mężczyzna odpowie za popełnione wykroczenia, między innymi stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla wandala.

Wkrótce w tym artykule zamieścimy filmik z policyjnych kamer.