Ostrzeżenie dla sześciu województw! "Trąby powietrzne i grad"

IMGW ostrzega przed burzami i upałami. Możliwe silne wiatry, grad i trąby powietrzne
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla sześciu województw we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Polscy Łowcy Burz alarmują, że zjawiskom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 100 km/h, grad o średnicy do 5 cm, a lokalnie nawet trąby powietrzne.
Ostrzeżenia IMGW obejmują województwa:
*warmińsko-mazurskie* podlaskie* mazowieckie* lubelskie* podkarpackie* małopolskie
Obowiązują one do późnych godzin wieczornych w niedzielę, 10 sierpnia. Synoptycy przewidują burze z opadami deszczu do 20 mm, porywami wiatru do 80 km/h i lokalnym gradem. IMGW utrzymuje również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach temperatura może wynieść od 29°C do 32°C. Alerty obowiązują w godzinach 12:00–20:00.
Możliwe ekstremalne zjawiska. polscy Łowcy Burz ostrzegają
Według Polskich Łowców Burz (Skywarn Polska), w niedzielę przez kraj przechodzi zatoka niżowa i chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Norweskiego. W efekcie lokalnie możliwe są bardzo silne porywy wiatru dochodzące do 100 km/h, grad o średnicy do 5 cm, a w północno-wschodniej Polsce – ze względu na większą wilgotność w dolnych warstwach troposfery – pojedyncze trąby powietrzne. Pierwsze burze mają pojawić się około południa, a późnym popołudniem lub wieczorem strefa niebezpiecznych zjawisk powinna opuścić Polskę.
Jak się zachować podczas burzy?
1. Gdzie się schowaćW budynku – najlepiej w murowanym, z instalacją odgromową.W samochodzie – zamknij okna, wyłącz radio, nie dotykaj metalowych elementów. Karoseria działa jak klatka Faradaya.Jeśli jesteś na otwartej przestrzeni – znajdź niskie miejsce, np. zagłębienie terenu, ale unikaj rowów z wodą. 2. Czego unikaćDrzew i pojedynczych wysokich obiektów – piorun często uderza w najwyższy punkt w okolicy.Słupów, masztów, linii energetycznych – grozi porażeniem i urazem od przewodów spadających na ziemię.Otwartych przestrzeni – bo stajesz się „najwyższym punktem”.Kontaktów z wodą – nie pływaj, nie kąp się, nie stój w pobliżu zbiorników wodnych.Używania urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci – wyłącz je i odłącz z gniazdek.Korzystania z telefonu stacjonarnego – grozi porażeniem przez instalację. 3. Jeśli jesteś w terenieKucnij ze złączonymi stopami, pochyl głowę, nie kładź się na ziemi.Oddal się od metalowych elementów (płoty, rowery, maszyny).Jeśli jesteś w grupie – rozproszcie się na kilka metrów, aby zmniejszyć ryzyko porażenia kilku osób jednocześnie. 4. Po burzyOdczekaj co najmniej 30 minut od ostatniego grzmotu, zanim wrócisz do normalnej aktywności.Sprawdź otoczenie – silny wiatr mógł powalić drzewa lub zerwać linie energetyczne. Nie zbliżaj się do zerwanych przewodów.