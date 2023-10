Pierwszy w Łapach Lidl powstał przy ul. Wodociągowej 5. Obiekt ma powierzchnię około 1070 mkw. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22 oraz w niedziele handlowe od 8 do 20. Przygotowano 62 miejsca parkingowe. Pracę w obiekcie znajdzie 20 osób. Z okazji otwarcia Lidla w Łapach, sieć przygotowała promocje dla klientów. I tak karkówka wieprzowa będzie kosztować 12,99 zł za kilogram (43 % taniej). Będzie obowiązywać limit 3 kg na paragon. Wybrane czekolady Milka 3 w cenie 2, limit trzy opakowania na paragon. Przewidziano również promocję dla miłośników kawy. Kupując jedną kawę Bellarom 250 g, drugą dostaniemy gratis. Promocje będą obowiązywać od czwartku (12.10) do soboty (21.10) lub do wyczerpania zapasów.

Sonda Robisz zakupy w sklepie internetowym Lidla? Tak, często mają fajne rzeczy Raz, czy dwa mi się zdarzyło Nie kupuję tam