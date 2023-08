Sklep Action będzie znajdował się w centrum handlowym Vendo Park przy ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29 w Łapach. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w niedziele handlowe od 9 do 20. Zatrudnienie znalazło 10 osób. - Otwierając nasze sklepy, zwracamy uwagę na lokalizację, w której będą się one znajdować - przekazał Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action w Polsce. Przy sklepie jest bezpłatny parking.

Action w Łapach to 288 lokalizacja marki w Polsce. Liczba pracowników przekracza już 3 300 osób.

