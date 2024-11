Pani Marta przyniosła mu list. Odbiorca leżał na schodach. Zaczęła się walka o życie

Nasza listonoszka wykazała się dużą odpowiedzialnością i empatią, podejmując szybką decyzję o wezwaniu służb ratunkowych. Obsługa rejonu doręczeń to odpowiedzialne zadanie, ale zawsze dbamy o to, by nasi pracownicy mieli odpowiednie wsparcie i byli gotowi na różne sytuacje, które mogą pojawić się w trakcie ich pracy - podkreśla naczelnik UP Bielsk Podlaski 1.