Perspektywy 2024. Najlepsze szkoły w Białymstoku. W stolicy Podlasia rządzi II LO i "elektryk"

Rzepniki. Czołowe zderzenie samochodów. Kobieta i 3-letnie dziecko trafili do szpitala

Z tych urządzeń korzystasz codziennie. Ile to kosztuje? Złapiesz się za głowę!

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju, a Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie najlepszym technikum. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu liceów i techników Perspektywy 2024. Jak w zestawieniu prezentują się szkoły z Białegostoku? Najwyżej (12. miejsce) uplasowało się II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. To o jedno miejsce wyżej niż rok temu. W pierwszej setce znalazło się jeszcze tylko I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku - 26. miejsce.

Jeśli chodzi o technika, to na 20. miejscu mamy Technikum Elektryczne (ZSE) w Białymstoku. Co ciekawe, jest to jedyne białostockie liceum, które znalazło się w pierwszej setce najlepszych techników w Polsce.

Zobacz też: Z tych urządzeń korzystasz codziennie. Ile to kosztuje? Złapiesz się za głowę!