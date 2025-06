Piękne życzenia imieninowe: E-kartki jak kwiaty. Wyjątkowe obrazki do wysłania rodzinie lub znajomym

Imieniny to wyjątkowa okazja, by pokazać bliskim, że o nich pamiętamy. Choć dziś królują wiadomości SMS i życzenia przesyłane przez komunikatory, tradycyjne kartki z życzeniami wciąż mają swój niepowtarzalny urok. W tej galerii prezentujemy wyjątkowe kartki imieninowe – idealne do wysłania przez internet, dołączenia do prezentu albo opublikowania w mediach społecznościowych.