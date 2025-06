Brutalne pobicie 14-latki. Koleżanki zwabiły ją w pułapkę i wszystko nagrały. "Przerażające"

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 11 czerwca w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9. Jak informuje mylomza.pl, ofiara została podstępem wyciągnięta w rejon przejścia pod jednym z bloków. Tam czekała na nią grupa dziewczyn. Jedna z nich zaczęła bić, kopać i obrażać rówieśniczkę, podczas gdy pozostałe przyglądały się w milczeniu – a jedna z nich wszystko nagrywała telefonem. Wideo trafiło do rodziców uczniów. To oni powiadomili redakcję portalu mylomza.pl oraz policję.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 potwierdza, że ofiara uczęszcza do tej placówki, ale zaznacza, że incydent miał miejsce poza jej terenem. – Zachowanie dziewcząt jest przerażające. Jest niedopuszczalne i pełne agresji - ocenia Bożena Gronostajska, dyrektorka szkoły.

Szkoła również podjęła działania, by zweryfikować, czy sprawczynie były uczennicami "dziewiątki". Na ten moment nie ma co do tego pewności. Zaatakowana 14-latka otrzymała w szkole pomoc psychologiczną. Pedagog ma zorganizować spotkanie z uczniami z jej klasy.

Czytaj też: Nauczyciel wdał się w szarpaninę z uczniem! Co go czeka? Prokuratura chce wyciągnąć konsekwencje

Policja zna już pierwsze nazwiska

Jak poinformowała mylomza.pl Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, poszkodowana była w stanie zidentyfikować dwie osoby. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości pozostałych uczestniczek oraz ich roli w zdarzeniu. Policjanci zabezpieczyli nagranie, które ma kluczowe znaczenie dowodowe. Sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego.

Rodzice, którzy widzieli wideo, nie kryją oburzenia. – Dziewczynka była upokarzana, kopana, bita po głowie. Nikt nie pomógł. Inne dzieci patrzyły i nic – mówi matka jednego z uczniów w rozmowie z mylomza.pl. Jak podaje Radio Białystok, o zdarzeniu zostało poinformowane Kuratorium Oświaty.

Nauczyciel szarpał się z uczniami podczas zajęć w szkole Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.