Pies uratował zaginioną nastolatkę! Suczka Nika to bohaterka

Pies policyjny Nika odnalazł zaginioną 19-latkę. Rodzina zgłosiła obawy o jej bezpieczeństwo

Suwalscy policjanci po raz kolejny udowodnili, jak ogromną rolę w akcjach ratunkowych odgrywają psy służbowe. W niedzielny poranek 22 września zgłoszono zaginięcie 19-letniej mieszkanki regionu. Dziewczyna wyszła z domu i nie skontaktowała się z rodziną, co wzbudziło poważne obawy o jej bezpieczeństwo. Do poszukiwań skierowano przewodnika z psem służbowym Niką. Zwierzę od razu podjęło trop tam, gdzie mogła znajdować się zaginiona. Po intensywnym sprawdzaniu terenu leśnego, Nika doprowadziła funkcjonariuszy do 19-latki ukrytej pod stertą gałęzi i kocem. Dziewczyna trafiła pod opiekę rodziny.

Policja przypomina: przy zaginięciach liczy się czas. Każda minuta ma znaczenie

Funkcjonariusze podkreślają, że w przypadku zaginięcia najbliższej osoby każda minuta ma znaczenie. Zgłoszenie można złożyć natychmiast – zarówno osobiście w najbliższej jednostce policji, jak i dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Policja wskazuje sytuacje, w których należy działać bez zwłoki:

gdy kontakt z bliską osobą nagle się urywa i okoliczności są nietypowe,gdy istnieje podejrzenie, że mogła paść ofiarą przestępstwa,gdy zaginie osoba starsza, chora lub z niepełnosprawnością,gdy zniknie dziecko lub nastolatek – takie przypadki wymagają natychmiastowej reakcji.Statystyki i apel o czujnośćW Polsce co roku odnotowuje się kilkanaście tysięcy zaginięć. Statystyki pokazują, że częściej znikają mężczyźni niż kobiety, jednak w każdym przypadku niezbędna jest szybka i zdecydowana reakcja.