Płomienie objęły najpierw sypialnię. 54-latka i jej 2-letni wnuczek nie przeżyli. Pożar w Szumowie

2025-11-23 18:41

Kobieta i dziecko, którzy zginęli w pożarze domu jednorodzinnego w Szumowie, to 54-latka i jej 2-letni wnuczek. Do tragedii doszło w sobotę, 22 listopada, przed godz. 18, a płomienie pojawiły się najpierw w sypialni na 1. piętrze budynku. Kobieta zginęła na miejscu zdarzenia, a dziecko zmarło po przewiezieniu do szpitala. Trafili tam również dwaj mężczyźni, ale nic poważnego im się nie stało.

Szumowo. Kobieta i dziecko ofiarami śmiertelnymi pożaru

Kobieta i dziecko to ofiary śmiertelne pożaru, który wybuchł w domu jednorodzinnym w Szumowie w województwie podlaskim. Płomienie zauważono w sobotę, 22 listopada, przed godz. 18, na drugiej kondygnacji murowanego budynku
Szumowo. Babcia i wnuczek ofiarami pożaru domu jednorodzinnego

Przyczyny pożaru w Szumowie, który pochłonął życie 54-letniej kobiety i jej 2-letnego wnuczka, nie są jeszcze znane - informuje tvn24.pl. Ogień pojawił się w sypialni na 1. piętrze domu jednorodzinnego w sobotę, 22 listopada, przed godz. 18. Gdy pod budynek dotarli strażacy - zadysponowano w sumie 7 zastępów - członkowie rodziny reanimowali kobietę i dziecka.

54-latka zginęła na miejscu zdarzenia, a 2-latek został jeszcze przetransportowany do szpitala, ale zmarł w placówce. Służby medyczne zajęły się ponadto dwoma mężczyznami w wieku ok. 40 i ok. 60 lat, którzy również zostali hospitalizowani.

- Byli przytomni. Nie mieli oparzeń, nic poważnego im się nie stało. Zostali przetransportowani do szpitala w celu obserwacji - powiedział tvn24.pl starszy kapitan Paweł Gwardiak z Komendy Powiatowej PSP Zambrów.

Śledztwo policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

