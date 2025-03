"Z glutami do pasa"

Ponad 657 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) trafi na inwestycje ukierunkowane na poprawę ochrony zdrowia w województwie podlaskim. Oznacza to że region dostanie potężny zastrzyk gotówki, dzięki któremu placówki medyczne będą mogły rozwijać się i wspierać opiekę zdrowotną.

W Białymstoku władze województwa poinformowały dziś (18 marca) o strategicznych ustaleniach podczas konferencji prasowej dotyczącej obszaru medycyny.

Wielkie pieniądze na zdrowie dla Podlasia. Do kogo trafi wsparcie z KPO?

Kluczowe ustalenia w związku z pieniędzmi z KPO przedstawiają się następująco:

prawie 307,2 mln zł na wsparcie onkologii trafi do największych szpitali w regionie,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma 190 mln zł na poprawę jakości edukacji,

dziewięć szpitali powiatowych dostanie 161 mln zł na opiekę długoterminową dla seniorów.

Dofinansowane projekty wybrano w wyniku konkursów.

Pieniądze na rozwój onkologii dostaną:

Białostockie Centrum Onkologii (107,3 mln zł),

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (79,7 mln zł),

szpitale wojewódzkie w Łomży (46 mln zł), Suwałkach (43,2 mln zł) i Białymstoku (31 mln zł).

Łączna wartość tych dotacji to ponad 307 mln zł, a wartość planowanych inwestycji w rozwój onkologii to ponad 359 mln zł.

Wsparcie z KPO dla podlaskiej służby zdrowia. Wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt

Największą dotację na inwestycje w onkologię - 107,3 mln zł - dostanie Białostockie Centrum Onkologii. Dyrektor placówki dr nauk o zdrowiu Magdalena Borkowska powiedziała dziennikarzom, że będą kupowane urządzenia medyczne, a szpital będzie modernizowany, m.in. pracownia patomorfologii i pracownia genetyki.

Szpital kupi piąty akcelerator do napromieniania, następny rezonans magnetyczny, dwa tomografy, aby przyspieszyć diagnostykę pacjentów. Będzie też kupiony następy robot chirurgiczny, aby wprowadzać robotykę do kolejnych dziedzin, np. do ginekologii onkologicznej. Aby zrealizować zakupy sprzętu szpital przeprowadzi 18 przetargów.

Niemal 80 mln zł otrzyma Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Białymstoku, największy i najbardziej specjalistyczny szpital w Podlaskiem. Kupi specjalistyczny sprzęt, który ma pomagać w małoinwazyjnej diagnostyce i leczeniu pacjentów onkologicznych wymagających leczenia neurochirurgicznego, ale też np. w ginekologii onkologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, gastrologii i urologii.

- Leczymy powikłania, niepowodzenia terapii w innych ośrodkach, dlatego to, co zaplanowaliśmy w ramach projektu, wynika z doświadczenia - mówi dyrektor USK prof. Jan Kochanowicz.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma 190 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury dydaktycznej, co pozwoli na podniesienie jakości kształcenia studentów medycyny.

Z kolei 161 mln zł trafi do dziewięciu szpitali powiatowych na inwestycje w opiekę długoterminową dla osób starszych.

Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek poinformował, że w szpitalu w Łomży planowany jest m.in. remont oddziału urologii i chirurgii, a także zakup mammografu i rezonansu.

- Jeszcze nigdy tak duże pieniądze nie płynęły do województwa podlaskiego na opiekę zdrowotną - cieszy się podlaski marszałek Łukasz Prokorym.

Podlaskie szpitale chcą inwestować nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale również w cyfryzację, która podniesie jakość oraz dostępność usług udzielanych przez placówki ochrony zdrowia. Poza tym będą rozwijane kompleksowe programy profilaktyczne nowotworów. Bedzie również udzielane wsparcie psychologiczne oraz prowadzone centra rehabilitacyjne.

