Nalot na nielegalną bimbrownię. Policja zatrzymała dwie osoby

Podlaskie. Policjanci zlikwidowali nielegalną bimbrownię. Dwie osoby zatrzymane

Bimbru nie będzie!

Podlaskie. Policjanci zlikwidowali nielegalną bimbrownię. Dwie osoby zatrzymane

Policjanci zlikwidowali bimbrownie znajdującą się w gminie Jasionówka (woj. podlaskie). Mundurowi przejęli łącznie 2400 litrów zacieru, 665 litrów gotowego alkoholu i do tego aparaturę do jego produkcji. Zatrzymano 23 i 46-latka, którzy usłyszeli zarzuty nielegalnego wytwarzania alkoholu. Grozi im do 3 lat więzienia.