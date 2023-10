Tych naczyń nie wkładaj do zmywarki! Ten symbol wprowadza w błąd

Co można myć w zmywarce?

Krzysztof Bosak startuje do Sejmu. W niedzielę wystąpi w debacie "Super Expressu"

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 19.30. Na drodze wojewódzkiej numer 690, w miejscowości Malec (pow. wysokomazowiecki), doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w zdarzeniu brał udział 39-letni kierowca audi - przekazała aspirant sztabowy Anna Zaremba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Ofiara tego wypadku to 67-letni mężczyzna. Wiadomo, że kierowca audi był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.