Nie tylko skarpety i słodycze, czyli najlepsze prezenty na Boże Narodzenie do 20/50 zł

Spis treści

Urokliwe uzdrowisko na Podlasiu zachwyca odwiedzających

Jakiś czas temu pisaliśmy o uzdrowisku w Augustowie, które uznawane jest za prawdziwą perłę Podlasia ze względu na wyjątkowe atrakcje i widoki. Więcej informacji znajdziecie tutaj: Królewskie uzdrowisko na Podlasiu. Zjeżdżają się tam kuracjusze z całego kraju. Dziś także pozostaniemy w tym regionie, lecz zajmiemy się drugim uzdrowiskiem w okolicy, które jest równie piękne i zachwyca pod wieloma względami. Mowa o miasteczku Supraśl, które, choć nie jest tak dobrze znane kuracjuszom jak królewski Augustów, to i tak robi wrażenie.

Supraśl to klimatyczny wybór dla kuracjuszy

Supraśl to niewielkich rozmiarów miasto położone w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Początki istnienia miejscowości przypisywane są na XVI wiek, wówczas mieli osiedlić się tam zakonnicy reguły Świętego Bazylego Wielkiego.

8 stycznia 2002 roku decyzją Ministra Zdrowia Supraśl uzyskał statut uzdrowiska i od tej pory przyciąga do siebie wielu kuracjuszy. Walory ekologiczne miasta, czyste powietrze nasycone olejkami eterycznymi pochodzącymi z drzew iglastych, brak ośrodków przemysłowych oraz złoża leczniczych borowin sprawiają, że na miejscu możliwy jest oddech pełną piersią, a dziś takich lokalizacji jest już naprawdę mało. Co ważne, miejscowość znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski, więc odwiedzający przybywający z dużych aglomeracji, z pewnością poczują różnicę.

Perła Podlasia oferuje mnóstwo atrakcji. Co robić na miejscu? Podpowiadamy!

Supraśl to jednak miasto bogate nie tylko w walory ekologiczne. Okazuje się, że na miejscu można spędzić czas na zwiedzaniu licznych zabytków. Co więc warto zobaczyć?

Najpopularniejszym z zabytków Supraśla jest bez wątpienia prawosławny monaster, który wita przyjezdnych niemalże od razu po wjechaniu do miasta. To jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce, w którym w 2022 roku przebywało tylko ośmiu mnichów. Co ciekawe, 26 stycznia 2023 roku monaster został uznany za pomnik historii.

Ważnym miejscem jest także neobarokowy rzymskokatolicki kościół parafialny Świętej Trójcy, wybudowany w latach 1861-1865 oraz neogotycki kościół ewangelicko-augsburski z 1870 roku. Będąc w okolicy nie sposób nie odwiedzić również Pałacu Buchholtzów zbudowanego w latach 1892-1903. Obecnie jest to siedziba Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera.

Jakie jeszcze zabytki Supraśla warto odwiedzić? Oto kilka propozycji:

Cmentarz ewangelicki

Dom Ludowy

Dom Ogrodnika

Dwór Zacherta

Zespół fabryczny Jansena

Kaplica św. Jerzego Zwycięzcy

Drewniane domy tkaczy.

Zachęcamy także do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie Pałacu Buchholtzów oraz prawosławnego klasztoru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy.