Żubr zginął potrącony przez wojskową ciężarówkę. To, jak żegnał go przyjaciel, rozrywa serce

Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali do kontroli alfę romeo na dolnośląskich numerach rejestracyjnych. - W aucie podróżowało dwóch mężczyzn, byli to obywatele Ukrainy - 31 i 27-latek. W pojeździe znajdowało się się również trzech mężczyzn. Okazało się, że byli to obywatele Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Policjanci ustalili, że dwaj Ukraińcy zamieszani są w proceder związany z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy.

31-latek i jego 27- letni kolega oraz trzech Syryjczyków, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski, zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Podejrzana karetka na Podlasiu. W środku nielegalni migranci! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.