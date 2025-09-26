Weekend zaskoczy nas ciepłem! Wysokie temperatury i słońce, ale mróz czai się nocą

Pierwszy weekend kalendarzowej jesieni (26-28 września) przyniesie w Polsce słoneczną pogodę i wysokie temperatury.

W sobotę na Opolszczyźnie temperatura może osiągnąć nawet 20°C, ale noce będą chłodne, z przymrozkami do -5°C na północnym wschodzie.

Od niedzieli nastąpi pogorszenie pogody, z powrotem deszczu i spadkiem temperatur.

W piątek (26 września) – według prognoz IMGW - „Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem; na krańcach południowych i południowo-zachodnich kraju nadal zaznacza się obecność frontu atmosferycznego”. - Ze wschodu napływa suche powietrze polarne kontynentalne, jedynie na krańce południowo-zachodnie i południowe dostaje się wilgotniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać – czytamy w komunikacie IMGW. Najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą maksymalnie 11-12°C. Na pozostałym obszarze od 14°C na Suwalszczyźnie do 18°C na północnym zachodzie.

Przed nami w wielu miejscach Polski bardzo zimna noc. Z piątku na sobotę (26/27 września) na północnym wschodzie lekki mróz, a przy gruncie temperatura może spaść nawet do -5°C. W centrum około 5°C, na południowym zachodzie 8-9°C. Najcieplej miejscami na wybrzeżu, tam 10-11°C.

W sobotę (27 września) – jak podaje IMGW - „Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem”. Ze wschodu napływać będzie powietrze polarne kontynentalne. Ciśnienie nieznacznie spadnie, a na termometrach od 14°C na Suwalszczyźnie do nawet 20°C lokalnie na Opolszczyźnie. Mieszkańcy tego regionu Polski poczują ostatnie podrygi lata.

Noc z soboty na niedzielę (27/28 września) nadal chłodna, ale już bez przymrozków. Najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 2°C. Na przeważającym obszarze od 3°C do 7°C, cieplej na krańcach północno-wschodnich, tam około 9°C oraz na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą do 10°C.

W niedzielę (28 września) – według prognoz IMGW - „Polska pozostawać będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią, tylko na północnym wschodzie kraju zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego, związanego z płytkim niżem znad zachodniej Rosji”. Pozostaniemy w tym samym powietrzu polarnym kontynentalnym. Ciśnienie początkowo wzrośnie, później nieco spadnie. Nieco chłodniej, od 12°C na Lubelszczyźnie do 16°C na przeważającym obszarze kraju.

Źródło: IMGW

