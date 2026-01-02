Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu. 9,3 km nowej trasy na Podlasiu

W budowie pozostaje jeszcze fragment dwujezdniowej DK 19 od przejścia granicznego w Kuźnicy do węzła Kuźnica. Zgodnie z zapowiedziami ma on zostać ukończony w pierwszym kwartale 2026 roku. Jak podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, nowy odcinek poprawia bezpieczeństwo, skraca czas przejazdu i wspiera rozwój regionu.

W ramach całej inwestycji powstaje 15,8 km dwujezdniowej drogi o nośności 11,5 tony na oś. Część trasy ma standard drogi krajowej klasy GP, a pozostały odcinek – drogi ekspresowej S19 z węzłami Kuźnica i Sokółka Północ. Ze względu na prace wykończeniowe obowiązują miejscowe ograniczenia prędkości.

Trwają także prace na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych: Popławce i Wojnowce. Ten drugi MOP będzie wyposażony w system buforowania pojazdów, z ponad 800 miejscami postojowymi dla ciężarówek oraz parkingami dla aut osobowych i autobusów. Cała inwestycja kosztuje 526,2 mln zł.