Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu. 9,3 km nowej trasy na Podlasiu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-02 12:15

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku oddał do ruchu kolejny fragment drogi ekspresowej S19. Chodzi o odcinek od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ, który liczy 9,3 kilometra.

Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu. 9,3 km nowej trasy na Podlasiu

i

Autor: GDDKiA Białystok/ Materiały prasowe

W budowie pozostaje jeszcze fragment dwujezdniowej DK 19 od przejścia granicznego w Kuźnicy do węzła Kuźnica. Zgodnie z zapowiedziami ma on zostać ukończony w pierwszym kwartale 2026 roku. Jak podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, nowy odcinek poprawia bezpieczeństwo, skraca czas przejazdu i wspiera rozwój regionu.

Czytaj też: Ponad 26 km bez zakrętu. Najdłuższy prosty odcinek drogi w Polsce

W ramach całej inwestycji powstaje 15,8 km dwujezdniowej drogi o nośności 11,5 tony na oś. Część trasy ma standard drogi krajowej klasy GP, a pozostały odcinek – drogi ekspresowej S19 z węzłami Kuźnica i Sokółka Północ. Ze względu na prace wykończeniowe obowiązują miejscowe ograniczenia prędkości.

Trwają także prace na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych: Popławce i Wojnowce. Ten drugi MOP będzie wyposażony w system buforowania pojazdów, z ponad 800 miejscami postojowymi dla ciężarówek oraz parkingami dla aut osobowych i autobusów. Cała inwestycja kosztuje 526,2 mln zł.

Atak zimy na Warmii i Mazurach. Trudne warunki na drogach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DK 19