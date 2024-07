Pogodowy armagedon na Podlasiu. Potężne ulewy i wichury. To zacznie się już wkrótce

Wtorek (16 lipca) będzie kolejnym niespokojnym dniem w województwie podlaskim. Meteorolodzy z IMGW przewidują upał oraz burze z bardzo silnymi opadami deszczu oraz wichurami. We wszystkich powiatach obowiązują ostrzeżenia 2. i 1. stopnia. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie wydanym przez IMGW. Prawdopodobieństwa spłenienia się tej prognozy wynosi aż 90 procent. Ostrzeżenie, które obowiązuje od godziny 13 do 23 może być podniesione na wyższy stopień.

Czytaj też: Zaskoczyła ich burza. 22-letni Tomek nie żyje. Zabił go piorun. "Jakby nas goniły"

We wtorek będzie bardzo gorąco. W ciągu dnia termometry pokażą w cieniu 33°C. Lekarze zalecają, że kto nie musi, to niech lepiej nie wychodzi z domu w godzinach największego działania promieni słonecznych. Pijmy też dużo wody - nawet 2 litry dziennie. Gdy jesteśmy na zewnątrz, starajmy się chronić naszą głowę i skórę przed słońcem.

Ulewa w Zamościu. Policjant wyniósł kobietę z zalanego samochodu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tych miastach komunikacja miejska jest najdroższa w Polsce. Zdjęcia: