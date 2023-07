Pogodowy chaos w Białymstoku i regionie. Potworny upał to zaledwie początek. Wichury, ulewy i jeszcze TO! Ostrzeżenia IMGW

W Podlaskiem od kilku dni jest bardzo gorąco. Żar leje się z nieba. W poniedziałek w Białymstoku i regionie obowiązuje ostrzeżenie IMGW 2. stopnia przed upałem. - Temperatura maksymalna w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C - informuje IMGW. Upał może być bardzo groźny dla naszego organizmu. Lekarze zalecają, że kto nie musi, to niech lepiej nie wychodzi z domu w godzinach największego działania promieni słonecznych. Pijmy też dużo wody - nawet 2 litry dziennie. Gdy jesteśmy na zewnątrz, starajmy się chronić naszą głowę i skórę przed słońcem. Na szczęście we wtorek (18.07) upał w końcu odpuści.

Wysoka temperatura to nie wszystko. W poniedziałek mogą wystąpić burze z gradem. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami obowiązuje do poniedziałku, do godz. 18 (może zostać wydłużone).

Upał w Białymstoku. Tu złapiesz trochę cienia i odpoczniesz od słońca:

Żar leje się z nieba… Kurtyny wodne w centrum Białegostoku