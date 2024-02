Na jednej z łomżyńskich dyskotek doszło do pobicia mężczyzny. - Na miejscu policjanci zastali zakrwawionego 21-latka. Ten oświadczył, że wyszedł przed lokal zapalić papierosa i z niewiadomych powodów został zaatakowany. Kontakt z mężczyzną był utrudniony z uwagi na wypity przez niego alkohol - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Sprawcą pobicia okazał się 25-latek z gminy Troszyn. Policjantom powiedział, że 21-latek wdał się z nim w sprzeczkę na temat strajku rolników. - W trakcie awantury obrażał jego jak również jego kolegę. Jak twierdzi żadne argumenty nie były w stanie uspokoić młodego mężczyzny, co doprowadziło do eskalacji agresji. Ostatecznie 25-latek kilkakrotnie uderzył pięściami po głowie 21-latka - kontynuuje oficer prasow. Na miejscu awantury zjawiła się karetka. 25-latkowi za pobicie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Protest rolników w woj. podlaskim (9.02.2024)