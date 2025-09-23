Policja w Grajewie apeluje o ostrożność przy zbiorach kukurydzy.

W uprawach znajdowano metalowe i aluminiowe przedmioty.

Uszkodzone maszyny rolnicze – straty sięgają 100 tys. zł.

Zagrożenie także dla zwierząt – zanieczyszczona pasza może być śmiertelna.

Sprawcom grozi do 5 lat więzienia.

Każdy, kto zauważy podejrzane przedmioty, powinien zgłosić to policji lub pod numer 112.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie wystosowała apel do rolników i mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prac polowych, zwłaszcza podczas zbiorów kukurydzy. Powodem są niebezpieczne incydenty związane z umieszczaniem w uprawach przedmiotów mogących doprowadzić do poważnych uszkodzeń maszyn i zagrożenia życia.

W ostatnich dniach policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące uszkodzeń maszyn rolniczych. Jak ustalono, w łanach kukurydzy znajdowały się elementy metalowe i aluminiowe, które zawieszano na łodygach lub umieszczano pomiędzy roślinami. Takie działania są skrajnie nieodpowiedzialne – mogą prowadzić do wypadków zagrażających życiu operatorów oraz do poważnych strat finansowych.

Łączna wartość zniszczeń sieczkarni sięgnęła do tej pory blisko 100 tysięcy złotych. Policja podkreśla, że jeszcze groźniejsze mogą być konsekwencje, gdy kawałki metalu czy aluminium trafią do kiszonki lub paszy. Zwierzęta, które zjedzą zanieczyszczoną karmę, narażone są na ciężkie obrażenia, a nawet śmierć.

Czytaj też: Polskie potrawy, które szokują sztuczną inteligencję. AI tego nie przełknie

Za celowe umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w uprawach grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w szczególnych przypadkach – nawet do 5 lat. Policja prowadzi czynności sprawdzające i jednocześnie wzywa do czujności wszystkich rolników.

Funkcjonariusze apelują, by każdy, kto zauważy podejrzane elementy w polach lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, niezwłocznie zgłaszał się do Komendy Powiatowej Policji w Grajewie bądź dzwonił pod numer alarmowy 112. Policja przypomina, że bezpieczeństwo podczas żniw i zbiorów zależy nie tylko od sprawności maszyn, ale także od odpowiedzialności ludzi. Odpowiednia czujność może zapobiec zarówno tragedii, jak i ogromnym stratom materialnym.