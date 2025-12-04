Policjanci z Augustowa uratowali życie sześciotygodniowej dziewczynki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-04 10:10

Policjant z Augustowa podczas rutynowego patrolu został postawiony w sytuacji, w której liczyła się każda sekunda. Do funkcjonariusza podbiegła przerażona kobieta, trzymając na rękach swoją sześciotygodniową córeczkę. Niemowlę było sine i nie wykazywało oznak oddechu. Mundurowy natychmiast rozpoczął walkę o życie dziecka.

Policjanci z Augustowa uratowali życie sześciotygodniowej dziewczynki

i

Autor: AGO

Funkcjonariusz najpierw powiadomił dyżurnego i wezwał karetkę pogotowia. Jednocześnie rozpoczął działania ratunkowe. Dziewczynka była nieprzytomna, nie oddychała, a jej twarz i odsłonięte części ciała przybrały siny odcień. Policjant ułożył niemowlę na przedramieniu i kilkukrotnie uderzył je między łopatkami, próbując udrożnić drogi oddechowe. Niestety to nie przyniosło efektu.

Czytaj też: Anastazja zmarła na sepsę, bo nikt jej nie zawiózł do lekarza. Sąd skazał rodziców

Na miejsce szybko dotarli kolejni policjanci, którzy włączyli się do akcji ratunkowej. Funkcjonariusze rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po masażu serca stan dziecka zaczął się poprawiać — maluch odzyskał krążenie, oddech i zaczął poruszać rączkami oraz nóżkami. Kolor twarzy również powrócił.

Czytaj też: 3-latka zadławiła się lizakiem. Matka z córką na rękach błagała o pomoc

Po przywróceniu funkcji życiowych policjanci przekazali dziewczynkę zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał ją do szpitala na szczegółowe badania. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy możliwe było uratowanie życia sześciotygodniowego dziecka.

Suwałki. Strażacy uratowali niemowlę, które miało problemy z oddychaniem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUGUSTÓW