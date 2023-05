Policjant z Siemiatycz ranny podczas interwencji domowej. Trafił do szpitala

Policjanci z Siemiatycz dostali wezwanie z jednej z miejscowości w gminie Nurzec Stacja. Chodziło o to, że nietrzeźwy mężczyzna nie chce wpuścić do domu swojej żony. Kiedy policjantom udało się wejść do środka, mężczyzna - trzymając nóż w ręce - zaczął im grozić śmiercią. Podczas próby obezwładnienia ranił jednego z policjantów. Obrażenia nie zagrażają życiu, ale funkcjonariusz trafił do szpitala.

- Zatrzymany mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu - podał zespół prasowy podlaskiej policji. Gdy wytrzeźwiał, mieszkaniec powiatu siemiatyckiego usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów i kierowania wobec nich gróźb. Na wniosek prokuratury został aresztowany na trzy miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia.

