Policyjny pościg za traktorem! Kierowca poddał się po paru kilometrach

Pościg policjantów za traktorem pod Sejnami. 51-latek nie zamierzał poddać się łatwo

Takiego policyjnego pościgu dawno nie było. Przed radiowozem uciekał... traktorzysta. Do nietypowej sytuacji doszło na Sejneńszczyźnie. Policjanci z sejneńskiej drogówki próbowali zatrzymać do kontroli ciągnik rolniczy. Ale kierujący nim rolnik ani myślał się zatrzymać. Tylko dodał gazu i ruszył swoim Ursusem naprzód! Policjanci nie zamierzali odpuścić traktorzyście. Zaczął się pościg. Funkcjonariusze włączyli sygnały i kazali mężczyźnie się zatrzymać. On zjechał z drogi i zaczął uciekać przez łąki i pola. Widząc, że wcale nie zgubił pościgu, w końcu porzucił swój pojazd i uciekał pieszo. Złapano go parę kilometrów dalej.

Z zakazem prowadzenia pojazdów, na warunkowym i po pijanemu. 51-latek został złapany

Okazało się, że 51-latek jest już znany wymiarowi sprawiedliwości. Mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Augustowie, niedawno też wyszedł z zakładu karnego, na wolności był na okresie próbnym. W dodatku traktorzysta miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych 51-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

