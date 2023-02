Łomża. Położył 3 tys. zł w radiowozie. "Na pewno coś z tym można zrobić"

19-latek włamał się do szkoły. Dobrze wiedział, co chce zabrać. Grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci z łomżyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli forda. Siedzący za kierownicą 56-latek jechał z prędkością 107 kilometrów na godzinę, przekraczając tym samym dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 57 km/h. - Policjanci poinformowali mężczyznę, że za to wykroczenie grozi mandat w wysokości 1500 złotych i zostanie zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące. Aby uniknąć odpowiedzialności, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, próbował wręczyć policjantom łapówkę. Trzy tysiące złotych położył w radiowozie i powiedział, że "na pewno coś z tym można zrobić" - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Mundurowi zatrzymali 56-latka, który trafił do policyjnego aresztu. Dziś usłyszy zarzut łapownictwa. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.