Zniknęły szlabany, tłumy przekraczały granicę. 15 lat temu Polska weszła do Schengen…

Polska w strefie Schengen

Strefa Schengen obejmuje obecnie 26 państw. Na tym obszarze nie obowiązują kontrole graniczne. Innymi słowy podróżując po Europie nie musimy mieć ze sobą paszportu. Polska weszła do strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku. Od tamtego momentu Polacy mogli przekraczać granice państw należących do strefy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. W strefie Schengen znajdują się m.in. takie kraje jak Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Austria, Czechy, Włochy, Holandia, Belgia, Węgry, Grecja, Litwa, Łotwa i Estonia. Do strefy należą również cztery kraje spoza UE - Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Od 1 stycznia 2023 do strefy wejdzie też Chorwacja.

Strefa Schengen, a kontrole na granicy

"Chociaż w strefie Schengen zniesiono kontrole na granicach wewnętrznych, państwa zachowały prawo do przywrócenia tymczasowych kontroli w przypadku poważnych zagrożeń dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego" - czytamy na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. Kontrole przywrócono m.in. podczas pandemii COVID-19, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Jak wyglądało wejście Polski do strefy Schengen? Jak kiedyś wyglądały przejścia graniczne? Zobaczcie te zdjęcia!

Sonda Czy jesteś zadowolony z tego, że Polska należy do strefy Schengen? Tak. Nie.