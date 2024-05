Rolnicy. Podlasie. Andrzej właśnie to ogłosił. Zaczęło się

Polski żołnierz ugodzony nożem. Incydent na granicy z Białorusią

Próba powstrzymania grupy migrantów przed wtargnięciem do naszego kraju zakończyła się ugodzeniem polskiego żołnierza nożem. We wtorek, 28 maja, o zdarzeniu opowiedział na antenie Programu I Polskiego Radia Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polityk przekazał ponadto, że ciągle rośnie agresja na granicy polsko-białoruskiej, która jest w dodatku podsycana przez działalność służb z Białorusi. Chcąc chronić żołnierzy i innych przedstawicieli polskich służb mundurowych ministerstwo rozważa kolejne kroki, by granica polsko-białoruska była jeszcze bardziej szczelna.

- Ruszyły już prace, by wzmocnić barierę na granicy. Rozważamy wybudowanie 2. linii zapory - powiedział Mroczek.